開春大成功！旺來衛星入軌3個月成功取像 任務達成率百分百

我國自主研發的6U立方衛星「旺來」，去年升空後進入地球軌道近3個月，如今成功取像，完成光學系統、影像感測、影像壓縮等技術驗證，任務達成率百分百。此為模擬圖。（太空中心提供）

2025/02/05 11:45

〔記者吳柏軒／台北報導〕一開春在太空領域就傳來好消息！我國自主研發的6U立方衛星「旺來」，去年升空後進入地球軌道近3個月，如今成功取像，完成光學系統、影像感測、影像壓縮等技術驗證，任務達成率百分百，相關技術未來可望應用在更大型衛星上。

國家太空中心（TASA）今（5日）表示，旺來是TASA與日本東京大學航太系ISSL實驗室、ArkEdge Space、Space BD國際合作的計畫，去年11月5日於美國發射升空，12月9日由國際太空站（ISS）彈射入軌進入410公里的低地球軌道，入軌隔日即收到衛星健康資料。

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TASA指出，旺來由TASA製作新一代Korsch光學遙測酬載，搭配東京大學的高指向精度6U立方衛星平台，升空後3大任務包含：Korsch離軸光學系統、CMOS TDI（Time Delay and Integration）影像感測器、在軌JPEG2000影像壓縮技術等驗證。經過近3個月的測試，已完成50次取像，並成功下載、解析，任務達成率百分百。

旺來衛星計畫主持人詹鎮宇表示，立方衛星需投入的時間、經費門檻較低，適合扮演探路角色，作為太空新興技術的實驗衛星，而旺來搭載的KT90光學遙測酬載，是TASA首度以Korsch離軸光學系統進行衛星光學酬載設計，技術難度較高，但體積縮小，且光學性能提升，如今驗證成功，未來可望導入較大型光學遙測衛星。

另，旺來衛星的CMOS TDI影像感測器由國家實驗研究院台灣半導體研究中心研製，為國內首度自製並驗證成功的TDI感測器，未來可進一步提升衛星自製率。而在軌影像壓縮技術，則可更有效利用衛星儲存空間與下傳頻寬，避免鏈路形成瓶頸。

詹鎮宇說，此外，旺來衛星也已驗證多點通聯可行性，可分別由東京大學操控團隊、中央大學及TASA進行操控及資料下載。因太空因素，旺來任務壽命預期至今年3月初。

旺來衛星取像阿根廷聖克魯斯省。（太空中心提供）

旺來衛星取像華盛頓州卡馬諾島。（太空中心提供）

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