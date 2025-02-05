迎接桃園燈會 10日起將封閉高鐵站前路

台灣高鐵桃園站旁增設第二臨停接送區示意圖。（桃園市政府提供）

2025/02/05 11:38

〔記者周敏鴻／桃園報導〕迎接台灣燈會，桃園市政府規劃10日起封閉高鐵站前路，並於中壢區青峰路一段增設第2臨停接送區，警方呼籲民眾搭乘高鐵前應妥善規劃行程，並配合現場交通指引，才能更順暢進出高鐵桃園站。

高鐵站前道路10日起封閉到燈會結束的23日，高鐵桃園站旁「嘟嘟房（高鐵桃園3站）停車場」高鐵站前路的出入口將封閉，僅開放小客車從高鐵北路一段的出入口進出；民眾要臨停接送搭乘高鐵的親友，車輛可臨停在原已規劃的高鐵北路一段第1臨停接送區（位於高鐵站8號出口出站處），也能臨停在新增設的青峰路一段第2臨停接送區，而第2臨時停車場往返高鐵站步行僅需約5分鐘，民眾宜多利用，以避開燈會期間高鐵北路一段的壅塞車潮。

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台灣燈會期間，燈區周邊道路還規劃洽溪路等路段為全時段徒步區、青埔路等路段為時段性徒步區、青境路等路段為時段性車行管制區，民眾應配合交通指引；11日起到23日另將執行「公車專用道管制」，管制青昇路的中正東路到領航南路間路段、領航南路等；配合展區規劃，周邊YouBike站點暫停營運的有高鐵桃園站3號出口、青塘園等，相關資訊都可洽詢「2025台灣燈會」官網。

台灣燈會期間「公車專用道管制」示意圖。（桃園市政府提供）

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