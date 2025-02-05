中台灣元宵燈會9大燈區 龍井名勝「彩虹廊道」搬進中央公園

龍井名勝「彩虹廊道」搬進中央公園，七彩廊道拱門閃爍霓虹幸福感。（圖由讀者提供）

2025/02/05 11:55

〔記者黃旭磊／台中報導〕2025年中台灣元宵燈會將於本週六（8日）在中央公園登場，展期2週到月底週日（23日），不少遊客搶先探訪移動式女媧等9大主題燈區，龍井名勝「彩虹廊道」也搬進中央公園，七彩廊道拱門以回收再利用鐵罐塑形框體，閃爍霓虹，賴姓遊客驚呼「有幸福的感覺」。

中台灣元宵燈會以「蛇現幸福」為主題，2月8日至23日於台中市中央公園開展，主燈「女媧」蛇身能移動30米，是全台唯一移動式主燈卻被形容感覺不舒服「恐怖」，引起遊客好奇趕往探訪，而民政局燈區主題「樂in Love」，洋溢月老、浪漫概念，搬進龍井景點「彩虹廊道」，以藍、紅、黃及粉彩絢麗燈光打造幸福感。

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龍井區長戴燕如說，「彩虹廊道」延續去年續麗龍井概念，以回收再利用鐵罐塑形成框體，將罐體打洞由內部透出光源，周邊再以線燈輸出「竹坑南寮登山步道」、麗水漁港「希臘風情」及磐頂教會等景點意象，燈組說明牌也以龍井特產西瓜造型呈現，祝福有情人終成眷屬能瓜瓞綿綿、多子多孫。

設計團隊強調，彩虹廊道設計拱形七彩霓虹，拱門象徵月老紅線，穿越時空、連結著有緣人，期待民眾走進廊道感受月老祝福，而彩虹也象徵多元友善、性別平權，親友在歷經風雨患難後，珍惜手中的幸福。

烏日區長林崇懿表示，邀請遊客賞燈走春，體驗「月老三鐵-姻緣、事業、財富」浪漫溫馨燈光饗宴，大肚區長楊明坤說，燈會「樂in LOVE」燈區有全台唯一5公尺高月老主燈「最強戀愛之神」加持，絕對能讓遊客感受幸福。

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