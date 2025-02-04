觀光客去哪了？三峽老街平日空蕩蕩 疫後復甦不如預期

2025/02/04 19:04

記者實地採訪，發現三峽老街平日生意清淡，僅有少許過路客行經騎樓。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕觀光客不來了？三峽老街擁有祖師廟、藍染編織等豐厚的宗教、文化底蘊，一直是當地熱鬧的象徵，卻受疫情重創，復甦效果不如預期，外界憂心三峽老街恐就此沒落。市府觀光旅遊局、經濟發展局回應，市府跨局處輔導商圈發展特色，在三峽老街舉辦多元活動，吸引不同客群。

根據交通部觀光署統計，三峽老街於2019年以前觀光人次穩定200萬左右，2020年後卻快速下滑，2022年僅有約70萬人次為歷年最低，統計至去年（2024年）11月僅約88萬人次，仍不到全盛時期一半。

發現三峽老街平日生意清淡，汽、機車街道暢行無阻，僅有少許過路客行經騎樓。（記者陳奕劭攝）

記者實地採訪，發現三峽老街平日生意清淡，汽、機車街道暢行無阻，僅有少許過路客行經騎樓，金牛角店家坦言，客人都在假日出現，平日生意視遊覽車數決定。

三峽民權老街商圈發展協會總幹事林文郁表示，商圈剛落成吸引大量觀光客，疫情時最慘，上午頂多一個人出現，疫後部分人潮回流，但假日人數不到全盛時期五分之一；他指出，商業瞬息萬變，三峽老街主題性不強，若缺乏足夠創新的話題，難以吸引觀光客，雖然政府推廣行動支付方便消費者，卻忽略前端行銷的重要性，消費前沒有人想去玩，簡直本末倒置。

記者實地採訪，發現三峽老街平日生意清淡，汽、機車街道暢行無阻。（記者陳奕劭攝）

林文郁建議，政府應派遣專業團隊，以地方社造模式輔導商圈發展特色，協會曾舉辦創意龍舟賽為店家帶來五倍收入，萬聖節踩街也吸引與過年相當的人潮，他呼籲，老街商圈才是台灣生命力，小商家更需要協助。

市議員呂家愷表示，店家疫情時有政府補貼，現在獨自面對疫後復甦緩慢現狀，日子最艱難，建議新北市美術館、長福橋、捷運三鶯線啟用後，發展街頭藝人、市集等新亮點，三鶯市區也應多開發休閒消費、住宿等機能，晚上留住觀光客，才能為在地商販帶動兩倍以上商機；市議員卓冠廷批評，市長侯友宜六年打造不出新的城市亮點，其他縣市老街觀光同時間不斷進步，新北市卻不進反退，市府應更重視老街觀光衰退問題。

三峽老街平日生意清淡，汽機車在商圈隨意停放。（記者陳奕劭攝）

觀旅局回應，疫後老街人潮逐漸回流，三峽區景點總人次從2023年186萬提升至去年252萬，尤其三峽有藍染、茶葉、竹筍體驗、煤礦文化、賞櫻等豐富遊程，相信來三峽的遊客，也順道走走老街、享用美食，未來持續推動「三鶯文創整合計畫」，帶動文化創意產業，市府跨局處在三峽老街推出好客風味喫茶所、新北藍茶藝術季、三峽藍染節、作客三鶯趣等活動，推廣當地文化藝術。

三峽老街假日有人潮，吸引許多觀光客造訪。（記者陳奕劭攝）

經發局回應，市府每年舉辦亮點活動，輔導地區商圈發展自身特色，除藍染節外，經發局也補助「秋遊三峽添好運新北青創在老街」與「三峽老街萬聖PARTY老車紳士節古董車嘉年華」，吸引不同客群。

三峽老街假日人潮較平日多，但仍不到全盛時期五分之一。（記者陳奕劭攝）

三峽長福橋正興建中，落成有望帶來觀光客。（記者陳奕劭攝）

三峽老街觀光人次在2020年後快速下滑，難以重回200萬大關。（翻攝自交通部觀光署網頁）

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