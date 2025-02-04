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    ㄎㄠ蔥頭了！林園洋蔥節2/9登場 今年加碼「洋蔥王」競賽

    林園洋蔥進入盛產期，地方將合力行銷。（記者洪臣宏攝）

    林園洋蔥進入盛產期，地方將合力行銷。（記者洪臣宏攝）

    2025/02/04 19:11

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕進入洋蔥盛產季，高雄「林園洋蔥節-蔥啥咪」9日登場，洋蔥受去年颱風影響減產四成，產期也延後到春節過後，但林園區公所仍一連8天開放廣受歡迎的ㄎㄠ蔥頭體驗，沒有打折，還首度舉辦「洋蔥王」競賽。區長簡水彬表示，歡迎民眾到林園一日遊，品嚐甜軟多汁、個頭大又不嗆鼻的洋蔥。

    林園區洋蔥種植面積原有110公頃，去年播種期間颱風相繼來襲，今年只剩65公頃，減產四成，但無損優良品質，「林園洋蔥節-蔥啥咪」加碼行銷，規劃了系列活動。

    開幕9日上午在林園夜市舉行，有漁產展售市集、創意洋蔥DIY、闖關遊戲及社團表演，13日有雙層巴士遊林園體驗，可一窺神秘的靈泉池，並首度辦理「洋蔥王」比賽，由蔥農拿出自家種植洋蔥比重量，競逐洋蔥王的名號。

    林園區公所表示，洋蔥喜愛空氣中含有鹽分的生存環境，林園區常年海風吹拂，土質適合洋蔥生長，日照充足，是高雄唯一栽種洋蔥的地方，成熟的洋蔥可重達12兩到1斤，相當碩大。

    林園洋蔥以「定遠6號」為主要品種，也就是平常食用的黃洋蔥，另外少量兼種白洋蔥和紫洋蔥，白洋蔥又稱「牛奶洋蔥」，質地比黃洋蔥更幼嫩，但照顧不易；紫洋蔥可用來配色、涼拌，大多賣給酒廠泡酒。

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