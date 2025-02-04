「竹北吊車大王」砸逾300萬買刮刮樂+彩券 中百萬卻喜悅砍半

「竹北吊車大王」胡漢龑他今天分享接到大樂透中100萬的加碼獎金，但因為扣稅且須與另1名中獎人平分，獎金只剩40多萬，喜悅瞬間砍半！ （擷取自胡漢龑臉書粉專）

2025/02/04 18:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕人稱「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，農曆年期間買了60本刮刮樂，還花近90萬買各項彩券，發下豪語如果中頭彩及二獎，將捐一半做公益；他今天（4日）分享接到大樂透中100萬的加碼獎金，但因為扣稅且須與另1名中獎人平分，獎金只剩40多萬，喜悅瞬間砍半！

胡漢龑經常投入公益活動，從弱勢家庭學校社福機構到消防救助等，也出動大型吊車協助救援；在公務之餘，各縣市跑透透。

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胡漢龑在個人及公司的臉書粉專分享，他從農曆年開始，偕同母親等家人到各地購買刮刮樂和各種彩券，累計至昨天共買了60本刮刮樂，每本3萬8千元，合計228萬，結果最高獎項只有5000元；此外，他花了將近90萬買539、大樂透、威力彩，最高獎項也只有4000元，都沒中大獎，讓他直呼「真的是超扯、超扯的啦！」

胡漢龑還說：「我如果中頭彩及二獎，一定會捐一半做公益，絕對不會暗槓的！」沒想到昨晚投注站老闆打電話給他，說他應該中到了100萬加碼獎金。今天一早興高采烈的要去領獎，現場核對號碼，還真的是中了100萬加碼獎金，但扣稅後剩不到80萬，刷下去更驚訝得知有2個人中獎，百萬獎金喜悅瞬間直接被砍半，宛如晴天霹靂！

「竹北吊車大王」胡漢龑他今天分享接到大樂透中100萬的加碼獎金，但因為扣稅且須與另1名中獎人平分，獎金只剩40多萬，喜悅瞬間砍半！ （擷取自胡漢龑臉書粉專）

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