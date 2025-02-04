台中燈會主燈女媧被評「醜出新高度」 盧秀燕喊出奇致勝

台中燈會女蝸挨批「醜出新高度」，盧秀燕點評是「講不出來的特別」。（台中市政府提供）

2025/02/04 16:27

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中台灣元宵燈會訂8日開幕，主燈「女媧」曝光後，遭不少網友及民眾批評「醜出新高度」，還有人稱被嚇到。對此，台中市觀旅局長陳美秀說，台中打造全台惟一會「蛇」出來的主燈，是「醜美啊醜美」；市長盧秀燕則說，各縣市都在辦燈會，「漂亮bling bling」的不稀奇了，台中主燈出奇致勝「有講不出來的特別」、「最說不出所以然」，保證讓民眾不虛此行。

中台灣元宵燈會配合蛇年，主燈「蛇現幸福」以人面蛇身的大地女神「女媧」為設計，打造全台唯一移動式主燈，陳美秀說，「女媧」會在中央公園的草坪上緩緩前進，移動距離近30公尺，還有轉身、舉手等8組動態動作特效，帶來全新的沉浸式視覺體驗。

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不過，主燈「女媧」亮相後引起「大驚奇」，網路各式路人視角照片搶先曝光，有人稱受到「驚嚇」、「史上最驚悚」，更有不少人推「醜出新高度」，還有人哀怨高雄有可愛的吉伊卡哇，「台中讓我看了什麼」。

陳美秀今天在市政會議進行燈會專案報告時直言，台中用女神「女媧」打造出全台惟一能「蛇」出來的主燈，雖有網友說很醜，但「醜美啊醜美」。

盧秀燕也說，燈會各縣市都在辦，「我們怎麼樣出奇致勝」，今年中台灣燈會慶祝25週年，又是蛇年，台中燈會創意十足，打造出全國唯一會「蛇」出來的主燈「女媧」，很多網友看完說「震撼」，主燈更是「有講不出來的特別」。

她說，有人看過說最醜、有人說「看了後不知怎麼形容」，但這麼多年各縣市的燈會看下來「燈會很漂亮、bling bling的不稀奇了」，要看最有創意的、最奇怪的、最說不出所以然來的及最有趣味性，現在的燈會要有特殊性，就像去年台中的耶誕嘉年華有「最毛」、「最怪」的迪士尼卡通「毛怪」造型，引起轟動，中台灣燈會「讓大家自己來體會」，保證不虛此行。

盧秀燕還加碼自爆，今年台中設計的元宵小提燈「甜甜蛇」被網友說像龍、像蛇又像恐龍、蜥蜴，到底是「蛇麼咚咚」，也是未演先轟動，連外縣市民代都爭相索取，叫好叫座別人才搶著要，做得不好別人怎會要。

台中元宵小提燈「甜甜蛇」被網友說像龍、像蛇又像恐龍、蜥蜴。（資料照）

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