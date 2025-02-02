台中這家彩券行開出2次百萬、2次10萬 幸運男這樣簽獨中大小紅包

台中大里「爆米發彩券行」，今年春節期間已經開出2次百萬、2次10萬的加碼紅包，民眾都說超旺。（記者陳建志攝）

2025/02/02 09:37

〔記者陳建志／台中報導〕春節期間民眾買大樂透、刮刮樂試手氣，台彩今年針對大樂透並推出加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，台中大里區「爆米發彩券行」春節期間已經幸運開出2次的百萬大紅包，還有2次的10萬小紅包，其中一名連中百萬和10萬的幸運兒，昨晚已經到彩券行兌獎，透露以系統連碰的方式，1月29日中了100萬大紅包，1月31日又中了10萬元小紅包，真的超幸運。

春節期間民眾買大樂透、刮刮樂試手氣，台彩今年1月24日至2月12日，針對大樂透推出加碼的480組100萬元的春節大紅包和800組10萬元的春節小紅包，到昨天為止累計送出組數分別為202組和344組，春節大紅包、小紅包剩餘組數分別為278組和456組。

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台中大里區「爆米發彩券行」，從2014年開始經營，2017年開出今彩539頭獎800萬元；2020年開出大樂透頭獎1.06億元；2023年又開出大樂透3.16億頭獎，今年過年期間，1月26日小年夜前1天，就先開出大樂透100萬大紅包，接著1月28日除夕當天，又開出10萬小紅包，沒想到隔天大年初一，又開出大樂透加碼獎的100萬大紅包，1月31日（大年初三）又幸運開出10萬元小紅包，短短6天就開出2次加碼100萬元大紅包，還有2次加碼10萬元小紅包，民眾都說真的超旺。

昨天晚上大年初一中百萬的這名年約3、40歲的幸運兒，在女朋友陪同下已經到彩券行兌獎，代理人薛寶國表示，這名幸運兒昨晚到彩券行詢問「我中大獎要去哪裡領？」，告訴他彩券行就可領，這名開心中獎的男子扣掉稅金後，當場領走高額獎金。

這名幸運兒並透露，1月29日當天花了2萬3100元包牌，以「02、10、11、18、19、21、36、37、39、43、49」11號系統連碰的方式投注，結果其中6個號碼「02、11、19、21、37、39」對中，幸運中了100萬的加碼紅包；1月31日又以系統9號連碰的方式投注10期，又中了10萬元的小紅包，蛇年開春財運就超旺，羨煞不少民眾。

一位民眾幸運中了大樂透100萬元的加碼大紅包，昨晚已經到彩券行領走彩金。（「爆米發彩券行」提供）

這位幸運民眾以9號系統連碰的方式投注，幸運中了10萬的加碼小紅包。（「爆米發彩券行」提供）

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