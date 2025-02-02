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    蔡其昌PO夫妻合照吸2.3萬讚 網喊會長夫人好美：撞臉這女明星

    中職會長、立委蔡其昌1日在臉書、Threads等社群PO出與妻子黃玉廷在船上同框合照畫面，並發文表示「過年走春每天都是臺灣尚勇，但會長回到家就是老婆尚勇了。」引發網友大讚。（圖擷自臉書）

    中職會長、立委蔡其昌1日在臉書、Threads等社群PO出與妻子黃玉廷在船上同框合照畫面，並發文表示「過年走春每天都是臺灣尚勇，但會長回到家就是老婆尚勇了。」引發網友大讚。（圖擷自臉書）

    2025/02/02 08:39

    涂鉅旻／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日適逢春節連假，許多民眾利用機會外出走春，中華職棒會長、立法委員蔡其昌昨（1）日也分享一張與老婆的合照，吸引超過2.3萬名網友按讚，並紛紛留言表示「會長夫人好美」！

    蔡其昌昨日在臉書、Threads等社群，PO出與妻子在船上同框合照的畫面，並發文表示：「過年走春每天都是臺灣尚勇，但會長回到家就是老婆尚勇了，明天（2日）永安宮見。」

    該文發出後引發網友熱議，除了有大批網友按讚，在留言區也可看到網友紛紛表示「夫人超美氣質超好」、「老婆尚水才對吧！」、「老婆也太美了吧」、「我要跟會長道歉，我看到這張照片的第一印象是『會長的女兒很有氣質……』」、「會長我是支持您的，但是...我不允許您用p圖或是盜美女圖」、「會長是怎麼追上這麼漂亮的老婆」。

    還有網友稱「老婆跟美琴是姐妹嗎？！怎麼長有點像！都很漂亮」。另有網友則認為，「會長夫人長得有點像連俞涵耶！好漂亮好有氣質。」

    據悉，蔡其昌在2016年接受媒體專訪時，曾透露與空姐出身的愛妻黃玉廷戀愛過程。他表示當年對黃有好感，因此延攬她加入競選團隊，每天都會寫EMAIL給黃訴說自己內心的感受。之後也約她吃飯並大膽地告白，成功擄獲美人心。當初也是靠著陳菊幫忙，帶著一大群黨公職一起去黃家提親，成功讓岳父母允諾了這門婚事。

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