澎湖因應返台人潮 民航機及軍機加班輸運

農曆春節連續假期進入最後尾聲，澎湖機場再度湧入人潮。（澎湖縣政府提供）

2025/02/01 16:19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節9天連續假期進入尾聲，今（2月1日）大年初4，澎湖機場再度湧入人潮，澎湖縣政府在機場派駐服務櫃檯，視現場狀況，協調相關民航機及軍機服務民眾，經立委楊曜服務處、國防部、民航局及立榮航空協助，各加開台北澎湖1航次民航機及高雄澎湖1航次軍機，讓民眾能順利返回工作地。

今日澎湖機場加開晚間台北1班70人座ATR，台北飛澎湖晚間7時15分起飛，澎湖飛台北晚間 8時50分起飛，並於下午1時30分優先讓現場候補民眾先行購票，如有空位再安排至官網販售。高雄航線則協調軍機疏運，已於中午12時30分開始統計人數等相關作業。

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每年農曆春節期間，澎湖縣政府旅遊處都會在台北、高雄、澎湖機場設立服務櫃檯，隨時視狀況進行候補調度，並感謝立榮航空、交通部民用航空局、楊曜委員辦公室及國防部大力支援，才能順利完成春節期間搶票大作戰，由於明日（2月2日）是收假日， 運輸將進入最高峰，因此相關人員都進入備戰狀態，希望為澎湖春節運輸寫下完美句點。

另外，澎湖縣政府旅遊處也再次提醒，自今年1月30日至2月4日澎湖往台灣航段機票均會加註「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，請民眾特別注意！

國軍運輸機支援澎湖，展開春節運輸。（澎湖縣政府提供）

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