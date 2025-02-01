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    大年初四北返車潮湧現 公路局估24路段塞爆

    大年初四（2月1日）北返車潮持續。車潮示意圖。（資料照）

    大年初四（2月1日）北返車潮持續。車潮示意圖。（資料照）

    2025/02/01 09:32

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天（2月1日）是大年初四，春節連續假期來到第8天。公路局表示，各地北返車潮自昨天午後陸續湧現，今天預估24個路段壅塞，包括台61線、台9線蘇花路廊、台74線台中環線等，觀光風景區周邊也預估仍有車潮。

    公路局表示，今天預估的交通情況，省道的易壅塞路段，包括台61線鳳鼻-香山路段（北向），台61線竹南路段（北向），台61線中彰大橋（北向與南向），台9線蘇花路廊（北向），台9線南迴公路（往屏東），台1線水底寮-楓港（北向）。

    銜接高速公路的易壅塞路段，台74線台中環線接國3之快官（西向）、霧峰（東向與西向）、台86線歸仁交流道（東向與西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向與西向）、台88線鳳山-五甲（西向）。

    觀光風景區省道易壅塞路段，台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台3線大溪路段（南向與北向）、台2線福隆路段（西向）、台9線礁溪路段（北向）、台2線萬里-大武崙（東向與西向），台9線新店-烏來（南向與北向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台3線古坑-梅山（南向與北向）、台19線北港朝天宮（南向與北向）、台3線大湖路段（南向）、台21線日月潭（南向）、台17線南鯤鯓代天府（北向）。

    為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局協調客運業者視人潮機動增班，昨天（1月31日）西部國道客運共駛5215班次，疏運10萬2866人，疏運人數較前一天（1月30日）增加8.1％；東部國道客運路線共駛1530班次，疏運3萬1952人，疏運人數較前一天增加2.4％。

    公路局表示，疏運資訊可至官網查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施等，及下載「iBus 公路客運」App 查詢客運及市區公車資訊，減少塞車時間。

    今天是大年初四（2月1日），北返車潮持續，公路局預估24路段車多雍塞，建議用路人利用「幸福公路」APP查看即時路況，避開尖峰及壅塞路段。（圖由公路局提供）

    今天是大年初四（2月1日），北返車潮持續，公路局預估24路段車多雍塞，建議用路人利用「幸福公路」APP查看即時路況，避開尖峰及壅塞路段。（圖由公路局提供）

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