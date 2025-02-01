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    初四各地有雨「北部午後雨勢增」 今夜最低14至18度

    春節連假進入尾聲，北返車潮預估來到高峰。中央氣象署預報，各地白天溫度20度以上，溫度舒適，但都有降雨機會，其中迎風面北部、宜花午後雨勢增多，請民眾外出記得攜帶雨具。（資料照）

    春節連假進入尾聲，北返車潮預估來到高峰。中央氣象署預報，各地白天溫度20度以上，溫度舒適，但都有降雨機會，其中迎風面北部、宜花午後雨勢增多，請民眾外出記得攜帶雨具。（資料照）

    2025/02/01 08:37

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初四（2月1日），春節連假進入尾聲，北返車潮預估來到高峰。中央氣象署預報，各地白天溫度20度以上，溫度舒適，但都有降雨機會，其中迎風面北部、宜花午後雨勢增多，請民眾外出記得攜帶雨具。

    氣象署預報員張承傳表示，今天鋒面通過台灣，北部、東北部及東部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。各地白天最暖20至26度，夜間降至14至18度。

    今天清晨以前各地有局部短暫陣雨，張承傳說明，白天以後中南部、台東及澎金馬的降雨變得較為零星；迎風面北部、東北部及東部午後的降雨會多一些，外出建議攜帶雨具備用。

    另外，張承傳提醒，馬祖整日易有局部霧影響能見度，交通往返請留意航班資訊；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生機率。

    未來幾日的天氣，張承傳表示，明天東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，白天最暖溫度降至18度，中南部則25至27度；迎風面的北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨。

    下週一初六開工日（2月3日）強烈大陸冷氣團報到，各地氣溫明顯下降，水氣也增多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨。這波冷氣團會影響到下週三，感受寒冷，中部以北低溫9至11度，其他地區13度左右。

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