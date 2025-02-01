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    今晚鋒面抵達北台再變天 開工日強冷報到低溫下探9度

    今白天降雨緩和，天氣偏暖。（資料照）

    今白天降雨緩和，天氣偏暖。（資料照）

    2025/02/01 09:14

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今晨（1日）氣溫續升，各地區平地的最低氣溫約在14至16度之間，預估白天降雨緩和，天氣偏暖，不過很快入夜鋒面抵達，北部、東半部降雨再增多。下週一開工日（3日）強烈冷氣團氣南下，平地最低氣溫下探9度左右。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今晨中層雲通過，山區及部分平地已有明顯降雨，白天降雨緩和，天氣偏暖；今晚鋒面抵達，北部、東半部降雨再增多。今日各地區氣溫為：北部14至25度、中部15至26度、南部16至26度、東部16至25度。

    明初五（2日）鋒面快速掠過，北部、東半部有局部短暫雨的機率，氣溫略降。下週一強冷空氣南下，北部、東半部有局部雨，氣溫遽降、北台愈晚愈濕冷，當晚平地最低氣溫已降至9度左右，週一晚至週二晨，2000公尺以上高山有飄雪機率。

    下週二、三（4、5日）濕冷轉乾冷，平地最低氣溫約可降至8度左右，台北測站以達「強烈大陸冷氣團」機率最高。下週四（6日）起冷空氣漸減弱，氣溫漸升，下週五、六（7、8日）明顯回暖。

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