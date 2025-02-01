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    北港朝天宮抽國運籤和去年同支 廟方認為「中平」：大致還不錯

    北港朝天宮大年初四子時抽公籤。（記者李文德攝）

    北港朝天宮大年初四子時抽公籤。（記者李文德攝）

    2025/02/01 02:16

    〔記者李文德／雲林報導〕今天是大年初四，雲林縣北港朝天宮於子時舉辦接神儀式並抽公籤，由朝天宮董事長蔡咏鍀依序抽出6支公籤。其中被視為「國運籤」的港運，與去年抽出的籤相同。廟方表示，整體運勢看起來都將與去年差不多，籤運「中平」。

    大年初四傳統習俗接神納福，蔡咏鍀率全體董監事，在住持祝禱誦接神後，蔡依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等6支公籤。

    被視為「國運籤」的港運籤，今年抽到己丑籤，籤文「綠柳蒼蒼正當時，任君此去作乾坤。花菓結寔無殘謝，福祿自有慶家門。」籤詩典故出自於「董永皇都市仙女送孩兒」。

    「港運籤與去年的為同一支」蔡咏鍀認為，此籤為「中平」籤，大致看來還不錯，如去年朝天宮辦了許多活動，甚至前往日本、美國，還到梵諦岡與教宗見面，對北港而言是有起色，也連同帶動當地經濟效應，將會持續辦理更多活動，弘揚媽祖精神。

    至於水路籤則是「壬戌」籤，籤文「孤燈寂寂夜沉沉，萬事清吉萬事成。若逢陰中有善果，燒得好香達神明。」蔡表示，水的部分可能「沒有很飽」，如此也會影響到五穀，所以農民種植時可能要審慎思考。

    五穀籤抽到「庚午」籤，籤文「平生富貴成祿位，君家門戶定光輝。此中必定無損失，夫妻百歲喜相隨」。

    另六畜籤則是抽得「甲午」籤，籤文「風恬浪靜可行舟，恰是中秋月一輪。凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」蔡咏鍀表示，年初狀況還不錯，但中秋過後接近年底，可能就要多注意一下。

    生意籤則是抽到「丁丑」籤，籤文「富貴由命天註定，心高必然誤君期。不然且回依舊路，雲開月出兩分明。」廟方解讀，各界可依循步調做，「不要走太大步」。

    人口籤則是抽到「庚辰」籤，籤文「意中若問神仙路，勸爾且退望高樓。寬心且守寬心坐，必然遇得貴人扶。」

    北港朝天宮大年初四子時抽公籤。（記者李文德攝）

    北港朝天宮大年初四子時抽公籤。（記者李文德攝）

    北港朝天宮大年初四子時抽出6支公籤。（記者李文德攝）

    北港朝天宮大年初四子時抽出6支公籤。（記者李文德攝）

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