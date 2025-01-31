大年初三湧車潮 國道17地雷路段壅塞

今天是大年初三（1月31日），上午9時3分國1北向176.7公里發生2小客車追撞事故占內側車道，導致回堵3公里。（圖由高速公路局提供）

2025/01/31 12:28

〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初三（1月31日），為春節連續假期第7天，國道全線交通量預估139百萬車公里，截至上午11時為40.9百萬車公里，在預期範圍內。高速公路局提醒，今天下午時段，國道17路段預估壅塞，請用路人注意。

高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統，西向仁武-左營端等路段。

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高公局統計今天上午國道路況。主要壅塞路段為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至員林；國1北向鼎金系統至高科、大灣至台南系統、南屯至大雅系統；國3南向樹林至高原、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向彰化系統至中港系統；國5北向宜蘭至坪林；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段行車大致正常。

高公局指出，今天上午9時3分國1北向176.7公里發生2小客車追撞事故占內側車道，導致回堵3公里；10時2分國3北向197.5公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；10時6分國1南向370.3公里發生2小客車追撞事故占用外側車道，導致回堵2公里，以上事故均在中午前排除，但仍對車流造成顯著影響。

高公局呼籲，春節假期出遊車流量大，開車途中請駕駛保持專注，切勿分心並握好方向盤，不要滑手機、撿東西或放開雙手。

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