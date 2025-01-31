南港知名北雲餐廳除夕多人上吐下瀉 衛生局：若食品中毒最高罰2億

多名消費者指除夕夜前往北市南港區「北雲餐廳」用餐後上吐下瀉，北市衛生局啟動調查。（圖擷取自「北雲餐廳」臉書）

2025/01/31 10:47

〔記者蔡思培／台北報導〕春節是團圓時機，不過有網友在臉書發文指出，除夕夜前往台北市南港區的北雲餐廳用餐後，大家陸續上吐下瀉。發文一出引來許多網友紛紛留言指同一天用餐後也有嘔吐、拉肚子狀況。台北市長蔣萬安表示，已接獲疑似食物中毒案例，並要求衛生局至餐廳稽查。衛生局表示，若判定為食品中毒，最高可處2億元罰鍰。

有網友在臉書發文指，除夕晚間5點至6點半至北雲餐廳吃飯，餐後大家陸續出現上吐下瀉、發燒，網友更指當天的雞湯疑似是酸的。貼文引來其他網友關注，有人留言指一家吃7點的場次，也有很多人腸胃炎；也有網友分享11人中只有2人沒事，其他人都有嘔吐、拉肚子發燒；還有網友懷疑有問題的料理是油飯，當時就有點味道。

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衛生局昨晚陸續接獲醫院通報，民眾1月28日在南港區北雲餐廳使用晚餐後，1月29日中午起陸續出現嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等症狀，並在昨日晩上至醫院就醫。

衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，衛生局已立即啟動調查，後續將依醫院採檢民眾檢體及衛生局採檢檢體檢驗結果判定，若判定為食品中毒，將依違反食品安全衛生管理法第15條及第44條處6萬至2億元罰鍰。衛生局也會針對餐廳人員衛生、食材處理、作業場所衛生、病媒防治、設施設備管理加強稽查，並要求限期改善，期屆未改善，另依同法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

蔣萬安今天上午前往保安宮參拜，會後受訪也被問起北雲餐廳疑似食物中毒一事。他表示，昨晚至今天上午，衛生局都有接獲疑似食物中毒案例，已經要求衛生局今早至餐廳調查，對於場域衛生稽查。

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