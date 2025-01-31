大年初三「送天神日」可做2件事求好運 為初四接神做準備

大年初三不只「睏到飽」，民俗專家廖大乙說，這天是隱藏版的「送天神日」，先送代神明班的「天神」返回天庭，送天神可用糖果、水果、清茶敬拜。（記者陳鳳麗攝）

2025/01/31 09:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天天氣轉濕冷，符合「初三睏到飽」的年俗，民俗專家廖大乙表示，大年初三是隱藏版的「送天神日」，恭送農曆12月25日到人間「考核」的「天神」返回天庭，並為初四接神做準備，可備糖果、清茶、水果感謝並恭送天神，有心願者用紅紙寫下，請天神帶回天庭。

「初一早、初二早，初三睏到飽」，今天大年初三可以安穩的睡到自然醒，民俗專家廖大乙表示，民間傳說「大年初三是老鼠娶親日」，實際上初三是內行人才知的「送天神日」。

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廖大乙說，大家都在農曆12月24日清屯、送神，即送各神明返天述職，而在大年初四就會「接神」，而12月25日到大年初三，則有天神到人間代理，並考核人們的表現是否跟神明到天庭報告的一樣，因此在大年初四接神之前，就應恭送天神回天庭。

「送天神」時間不用太早，只要在「接神」之前即可，可到大廟送神，也可在家送神，方式也很簡單，準備糖果，清茶，若家裡有水果也可拿1、2樣來拜，糖果剝開5粒的包裝紙，讓天神聞得到味道，而送神時，要感謝祂來人間守護，有心願的人，不妨將心願寫在紅紙上，在跟天神膜拜時，一併稟告自己的心願，請天神帶回天庭，幫助達成心願。

廖大乙也說，有祈求得到什麼，也要有所捨，初三「送神日」，若有心願，也應先布施，視經濟能力捐款，或是捐血救人，即使適時幫別人忙，都是布施。另外雨停了，可到戶外走走，轉換心情，準備初四接神。

以上為民俗說法 僅供參考

廖大乙也建議，中午過後若不下雨，也可到戶外走走，呼吸新鮮空氣，轉換心情，準備初四接神。（記者陳鳳麗攝）

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