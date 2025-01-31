01/31 各報重點新聞一覽

總統賴清德大年初二到高雄市保安宮參拜，稱讚高雄愈來愈進步，市議會的監督也是非分明，「不會因監督而監督，影響高雄發展。」（記者葛祐豪攝）

2025/01/31 08:33

自由時報

賴讚高雄：議會是非分明 不為監督而監督 發展愈來愈進步

昨天大年初二，總統賴清德到高雄市保安宮參拜時，稱讚高雄愈來愈進步，市議會的監督也是非分明，「不會因監督而監督，影響高雄發展」；針對立院朝野對抗局勢，總統祈求所有鄉親支持，也期待朝野合作，共同為台灣打拚，大家團結，讓台灣更安全。

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美準商務部長：高關稅阻止中國科技發展

美國準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，中國新創公司「深度求索」的人工智慧（AI）模型DeepSeek使用美國AI模型及輝達（Nvidia）的晶片進行開發，他將會強力阻止這項行為，並對中國徵收最高的關稅，以阻止中國科技發展。

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嘉義大埔 年初二5.6地震 未來1-2週 防較大規模餘震

大年初二不平靜，嘉義大埔昨日再發生芮氏規模五．六的地震。中央氣象署地震測報中心科長何美儀指出，這次地震仍屬○一二一大埔地震的餘震，雖近期系列餘震的頻率已經逐漸下降，但很難評估何時才會回到背景值，未來一至兩週內，仍可能會有較大規模餘震發生，民眾務必留意與做好防震準備。

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聯合報

美機空中相撞逾30死

美國一架搭載六十四人的國內班機於美東時間廿九日晚間九時許，在雷根華盛頓國家機場附近空域與一架美國陸軍黑鷹直升機相撞後墜河，已尋獲卅多具遺體。機場至少將關閉至當地時間卅日上午十一時。美國總統川普則批評這原本不該發生。

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嘉義大埔規模5.6地震 恐還有餘震

嘉義縣大埔鄉昨天上午發生芮氏規模五點六地震，最大震度五強，接著又發生四起規模三到四的地震，南台灣晃不停。交通部中央氣象署地震測報中心表示，這是一月廿一日大埔地震餘震，地震次數雖逐日下降，但未來一周仍可能有較大規模餘震。

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中國時報

陸DeepSeek爆紅 重挫輝達股價

大陸人工智慧（AI）新創日前發布DeepSeek V3以及DeepSeek R1等大型語言模型（LLM），迅速在美國走紅，27日更一舉超越ChatGPT登上美國區蘋果App Store免費榜上首位。而由於其成本低，效能更媲美Open AI ChatGPT o1，宛如一隻「黑天鵝」，撼動美國矽谷科技界，美股開盤，輝達（Nvidia）下跌約12％，其他AI相關科技股，如美光和台積電ADR下跌8％至9％。

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賴清德喊話 朝野和諧社會團結

明天是大年初一，面對近來朝野紛擾，賴清德總統於27日小年夜發表春節談話，強調「家和萬事興」，國家亦同，期盼朝野和諧、社會團結，一起努力，讓國家繼續大步向前。

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美國準商務部長盧特尼克29日在聯邦參議院聽證會表示，將透過徵收最高關稅，阻止中國科技發展。（歐新社）

嘉義大埔昨再發生芮氏規模五．六的地震，曾文水庫蔣介石銅像（上圖）疑因被震倒沒入水中（下圖）。（大埔鄉公所提供）

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