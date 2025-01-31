賴讚高雄：議會是非分明 不為監督而監督 發展愈來愈進步

總統賴清德大年初二到高雄市保安宮參拜，稱讚高雄愈來愈進步，市議會的監督也是非分明，「不會因監督而監督，影響高雄發展。」（記者葛祐豪攝）

2025/01/31 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕昨天大年初二，總統賴清德到高雄市保安宮參拜時，稱讚高雄愈來愈進步，市議會的監督也是非分明，「不會因監督而監督，影響高雄發展」；針對立院朝野對抗局勢，總統祈求所有鄉親支持，也期待朝野合作，共同為台灣打拚，大家團結，讓台灣更安全。

由南到北參香祈福 人氣爆棚

賴總統昨天行程滿檔，一整天由南到北參香祈福，並向民眾發放福袋，所到之處人氣爆棚，排隊領取的民眾人龍綿延。

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賴總統昨天上午到高雄市大港保安宮參拜致詞時說，高雄進步的速度愈來愈快，遠景愈來愈看好，這是因為陳其邁市長率領的市府團隊與高雄市八席立委，積極扮演高雄與中央的橋梁，市議會的監督也是非分明，「不會因監督而監督，影響高雄發展」！

賴清德強調，他與前總統蔡英文一直很支持高雄，這幾年高雄的進步不只市民有感，全台民眾也有感覺，光是許多觀光客選擇來高雄就知道；過去一流表演團體來台，都在台北，但現在來到高雄次數比北部還多，可見高雄會繼續進步。

期待朝野合作 讓台灣更安全

總統稱讚高雄八席立委很辛苦，因為朝小野大，但他們勇敢面對，負責任的反映地方需求；針對未來朝野困局，總統祈求所有鄉親支持，也盼朝野能合作，共同為台灣打拚，「大家團結，讓高雄更進步、台灣更安全」。

陪同的陳其邁則感謝賴對高雄建設的大力支持，尤其是「均衡台灣，大南方新矽谷計畫」，但「很遺憾立法院審查預算時，卻被在野黨刪除，這可能會影響高雄的發展」，呼籲在野黨「不要為了政黨利益，杯葛中央的施政，順便把地方也殺下去」。

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