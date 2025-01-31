嘉義大埔 年初二5.6地震 未來1-2週 防較大規模餘震

嘉義大埔昨再發生芮氏規模五．六的地震，曾文水庫蔣介石銅像（上圖）疑因被震倒沒入水中（下圖）。（大埔鄉公所提供）

2025/01/31 05:30

〔記者林志怡、蔡宗勳／綜合報導〕大年初二不平靜，嘉義大埔昨日再發生芮氏規模五．六的地震。中央氣象署地震測報中心科長何美儀指出，這次地震仍屬○一二一大埔地震的餘震，雖近期系列餘震的頻率已經逐漸下降，但很難評估何時才會回到背景值，未來一至兩週內，仍可能會有較大規模餘震發生，民眾務必留意與做好防震準備。

氣象署：0121地震餘震

氣象署指出，昨上午十點十一分嘉義縣大埔發生芮氏規模五．六的地震，地震深度僅十公里，屬極淺層地震，大埔測得最大震度五強，台南市、高雄市、雲林縣、南投縣、彰化縣等也測得四級震度，而昨日的周邊區域共計發生十二次顯著有感或小區域地震。

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何美儀說明，昨地震仍與○一二一大埔地震相關，氣象署於震後七秒發布首波國家級警報、震後九秒發布更新報，當地位處西部麓山帶，是板塊互動下地質條件較破碎、複雜的區域，本身就有多條斷層分佈，也是地震熱區，測報中心尚無法判斷這一系列地震是由哪個特定斷層引起，有待後續學者進一步研究。

地震熱區 有多條斷層分佈

何美儀提醒，截至昨上午十一點四十六分，○一二一大埔地震相關主震與餘震計有一三五次，其中卅八次為顯著有感，九十七次為小區域地震，雖餘震頻率逐漸下降，但近六日仍有三次規模五．五以上餘震，且分佈較廣、無明確趨勢，難預估何時地震頻率會回到背景值，提醒未來一至兩週，仍恐有較大餘震，民眾務必注意，並做好防震準備。

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