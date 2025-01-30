在別人家門口違停說「要互相」！他超傻眼 網轟：這種人最自私

網友抱怨，家門口擺放「請勿停車」告示牌避免違停，卻仍被對面住戶停車。（圖擷取自爆料公社）

2025/01/30 22:00

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人購車後，若沒有停車位，通常會選擇租用車位或尋找路邊停車格。網友抱怨，家門口擺放「請勿停車」告示牌避免違停，卻仍被對面住戶停車。讓他更氣的是，對方有錯在先，卻認為「大家要互相」。文章一出，一票網友怒轟「會說互相的人往往最自私」。

網友昨日在爆料公社發文抱怨，自己家門口是騎樓，為避免被亂停車，因此放置「請勿停車」的告示牌並擺放三角錐作為提醒。然而對面住戶仍停車在他的私人土地上。他不禁直呼「三角錐是放假的嗎」？更讓原PO生氣的是，與對方溝通過後，對方竟認為「大家要互相」，讓他傻眼「他自己家在對面怎不停那？真的在搞笑」。

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文章一出，網友紛紛怒罵，「只要有人跟你說大家都要互相，吃虧就是占便宜，那麼這個人87%是自私自利的人」、「會講出互相的人往往都是最自私的人」、「互相喔？一天收他1000停車費啊」、「溝通無效就不需要再廢話了！這種不要臉的人，我家附近也有，有一就有二」、「鄰居會說互相都是為了自己方便」、「連車位都租不起買什麼車」？

另外，有網友建議騎樓不能停車，可以找警察開單，「自己的騎樓停自己的車輛是違規停車，要開罰單；如果別人的車輛停到你的騎樓，一樣要開罰單，但沒辦法要求移車，因為那是屬於私人土地無法可管」、「騎樓雖然是私人產業，但是法規是不能圍起來也不能停車，所以就照三餐打給派出所」、「騎樓就交給警察處理」。

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