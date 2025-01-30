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    暖心！7旬婦車禍開刀住院 子女帶年菜吃團圓飯

    彰化縣7旬婦人車禍開刀住院，子女帶年菜團聚。（宏仁醫院提供）

    彰化縣7旬婦人車禍開刀住院，子女帶年菜團聚。（宏仁醫院提供）

    2025/01/30 18:08

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕不捨75歲媽媽因為車禍開刀插鼻胃管，住院期間適逢春節連假，子女決定為了讓母親快快好起來，決定把年菜帶到醫院一起吃，並天天輪流陪伴，終於讓媽媽可以拔掉鼻胃管，也可以用助行器練習走路，全家都說這是迎接蛇年最好的禮物。

    許婦的大女兒表示，媽媽去年11月間發生車禍，撞斷了肋骨，左小腿也骨折，嘴巴破相，顱內也出血，送員基開刀後，轉入常春醫院復健，可是還需要插鼻胃管，也無法自行走路，今年1月中才轉入宏仁醫院持續復健。

    由於眼看春節就要來臨，許姓婦人擔心無法返家過年，原本主治醫師也同意可以返家4小時吃年夜飯，但子女希望媽媽快快好起來，怕返家會影響病情，決定把年菜拿到病床前，跟著媽媽一起共進圍爐，春節連假期間都輪流來探望與陪伴，讓許姓婦人恢復加速，已經可以拔掉鼻胃管，還可以用助行器練習走路，讓子女都開心極了。

    宏仁醫院醫療副院長蘇俊郎指出，今天評估許婦狀況已好多許多，目前已移除氧氣與鼻胃管，也開始練習使用助行器走路，這對許婦全家來說，就是迎來蛇年最好的祝福。

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