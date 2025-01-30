「躺平」20年！他曝生活更快樂 網不認同：人生也太無聊

網友分享，30歲時選擇不婚不生，並轉職當保全過上「躺平」生活，示意圖。（法新社）

2025/01/30 21:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕越來越多人突破傳統觀念，選擇按照自己的方式生活。網友分享，30歲時選擇不婚不生，並轉職當保全過上「躺平」生活。如今即將50歲，他認為這個決定讓自己無需承擔婚姻或事業上的壓力，身心變得更健康。文章曝光後，許多網友認同原PO，但也有不少人反駁「人生會變得很無聊」。

昨日網友在Dcard發文分享，自己今年即將50歲，回顧30歲時選擇不婚不生，並轉職當保全過上「躺平」生活。他透露自己住家裡，每個月存一萬塊，上班滑手機、看書、追劇，下班宅在家打電玩。對他來說，最大的煩惱就是下一餐吃什麼，雖然回想過去沒有什麼深刻的回憶，但他認為這樣的生活帶來一種平靜的幸福感。

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原PO還提到，這20年的「躺平」生活讓他身心健康，遠離了過去因工作忙碌和交女友而失眠、精神不佳的困擾。他也看到身邊朋友們經歷離婚、生意失敗等問題，而慶幸自己無需承擔這些壓力。他認為「選擇不婚不生是最正確的決定，如果再來一次我還是決定不婚不生」。

文章曝光後，許多網友認同，「本人跟你一樣，今年45歲，下班只想平躺休息滑手機，之前會想結緍，但看了周遭朋友結緍後的生活，覺得一個人過反而比較好」、「不婚不生沒煩惱，躺平人生+1，慾望少，懂理財也略懂投資，往退休的道路前進中」、「不婚不生 快樂一生！」、「跟我的想法完全一樣」、「跟你一樣躺平」。

但也有不少網友持不同想法，「雖然羨慕，但是我還是覺得人生有點事情做比較好」、「等你你年老不能自己照顧自己時，你就會後悔了」、「當你第一次被推出手術房時，你就有感受了」、「人生這麼無聊真的很無聊，工作也是」、「我覺得這樣不是不可以，只是真的蠻無聊」、「你需要發文來增加底氣，其實你已經有點孤單感了」。

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