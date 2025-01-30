初二返鄉出遊車潮湧現 公路局揭省道易壅塞路段

春節連假進入第6天，公路局預估初二將有大量返鄉與出遊車潮。示意圖。（資料照）

2025/01/30 11:52

〔記者林志怡／台北報導〕春節連假進入第6天，公路局預估初二將有大量返鄉與出遊車潮，快速公路銜接國道路段、主要省道幹道、觀光景點聯外道路等容易出現車多壅塞情況，用路人可使用幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

公路局指出，快速公路銜接國道路段（台74線台中環線接國3霧峰交流道、台18線國3中埔交流道、台86線歸仁交流道及仁德系統、台88線鳳山至五甲路段等），初二返鄉、出遊車潮湧現。

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此外，公路局指出，主要省道幹道（台61鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線南迴公路及台1線水底寮楓港路段等），及觀光景點聯外道路（北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、台9線新店至烏來路段等），也容易有車多情況。

公路局建議，用路人出發前可先以幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

另，公路局表示，公路局已請客運業者於114春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，這次連假期間也有推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

公路局建議，用路人可使用幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況與旅行時間資訊。（公路局提供）

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