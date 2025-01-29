雲海千變萬化！海拔1000公尺太平雲梯冬季夢幻美景

嘉義縣梅山鄉太平雲梯位於海拔1000公尺山區，冬季雲霧繚繞、常見雲海千變萬化美景。（嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社提供）

2025/01/29 13:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕今天農曆大年初一，中央氣象署持續發布低溫特報，因輻射冷卻影響，嘉義縣有10度以下氣溫發生機率。位於梅山鄉海拔1000公尺山區的太平雲梯，寒流前後，不僅可看到山巒間雲海密布，夜間平原燈火閃爍、如霓虹般七彩琉璃光流動變換，景色千變萬化。

嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社理事主席嚴清雅表示，太平雲梯在海拔約1000公尺山區，冬季時常看見壯闊雲海美景，尤其寒流來襲前後，常可見到雲霧與天空交織，夜間市區燈火通明，雲霧與遠方燈光交織出如琉璃般朦朧夜景，十分夢幻。

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嚴清雅說，春節期間，太平老街商圈匯集多家特色店鋪，販售高山茶葉、梅子蜜餞、手工醬料等農特產品，還有特色餐飲、小吃，並有可預約體驗的茶席、手作活動，街旁可見到日治時期文學家張文環作品，歡迎遊客到山上感受大自然清新氣息，深入體會太平的自然風光、人文魅力。

夜間雲霧流動，與遠方燈光交織出夢幻琉璃光景色。（嘉義縣梅山鄉太平社區產業合作社提供）

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