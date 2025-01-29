來台南走春！鹽水武廟摸春牛 從頭到尾「蛇宓隆發」

大年初一到台南鹽水武廟摸春牛討吉利。（南市府提供）

2025/01/29 13:12

〔記者王姝琇／台南報導〕蛇年台南走春拜廟選擇多，市長黃偉哲特別推薦榮獲經典小鎮殊榮及2024年入選台灣100亮點之一的「鹽水小鎮」，到主祀關聖帝君的鹽水武廟拜廟、安太歲、摸春牛，走逛周邊的網美打卡點鹽水車站、還有季節限定的休耕花海。

觀旅局長林國華表示，台南除了正統鹿耳門聖母廟有摸春牛的習俗外，鹽水武廟在春節期間也會推出春牛的塑像供民眾摸春牛討吉利，從牛頭摸到牛尾讓你「蛇宓隆發」。

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周邊鹽水車站除了著名的火車頭之外，倉庫遺構的外牆與老榕樹交纏融合為一，頗有安平樹屋的味道，成為文青打卡拍照熱點；鹽水信義路旁的休耕花海，也是難得的自然景緻。

民眾還可以選擇前往六甲落羽松森林、九品蓮花生態教育館，或是後壁雅聞湖濱療育森林賞花。喜歡搭乘懷舊小火車的朋友，也可順遊至新營糖廠的中興車站搭乘五分車勝利號，晚上再回到鹽水月津港感受傳統與現代藝術交融的月津港燈節。

觀光旅遊局補充，春節期間德元埤荷蘭村、官田葫蘆埤自然公園及新化虎頭埤推出「2025三埤迎春蛇宓都好玩」系列活動，園區內有音樂表演、春節布置，及限量打卡換小禮物等活動；另「魚頭君」水上大型氣偶在環河街運河河畔展至2月12日元宵節。更多2025台南春節活動資訊請上2025台南行春網站、台南旅遊網、台南旅遊粉絲團查詢。

六甲落羽松森林與波斯菊花海。（南市府提供）

喜歡搭乘懷舊小火車的朋友，可至新營糖廠的中興車站搭乘五分車勝利號。（南市府提供）

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