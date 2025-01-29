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    初一各地回暖 初五後強烈大陸冷氣團再襲

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（中央氣象署提供）

    2025/01/29 10:57

    〔記者林志怡／台北報導〕春節連假來到大年初一，許多民眾準備出門走春，中央氣象署指出，今日白天起因寒流減弱，各地氣溫將逐步回升，且西半部多數地區天氣穩定，僅中部山區、花東地區可能有雨；較明顯的天氣變化則預計發生在初三晚間至初四期間，鋒面通過後將有新一波強烈大陸冷氣團影響台灣。

    中央氣象署說明，今早起因寒流減弱，各地氣溫略有回升，尤其西半部平地、北台灣雲量較少，陽光照射下，白天回暖感受會更明顯，且天氣相對穩定，中部山區、花東地區則雲量稍多，可能有局部、零星降雨發生。

    不過，中央氣象署提醒，各地今晚到明日清晨前還有一波低溫，北部地區、花東地區低溫僅12至14度，中南部則受到明顯的輻射冷卻影響，預估夜間低溫落在12度左右。

    中央氣象署表示，初二起白天水氣稍有減少，但晚間開始至初三期間，因東北角水氣增加，東半部、基隆北海岸有雨，初三各地氣溫已經有較明顯的回升，各地白天氣溫預估回升至20度以上，且北部、中南部地區白天氣溫可達24度左右。

    不過，中央氣象署指出，較明顯的天氣變化發生在初三晚間至初四，因台灣北方有鋒面生成並接近，南方水氣相對較多，天氣較不穩定，中南部地區、花東地區、北台灣有雨，待鋒面於初五（週日）通過台灣後，將有下一波冷空氣影響台灣，預估可達強烈大陸冷氣團等級。

    中央氣象署表示，受到新一波強烈大陸冷氣團影響，初五至下週一期間北部、東半部、中南部山區有局部降雨，且下週一開工上班日感受仍偏濕冷，且可能還在持續降溫期間，下週二後環境轉乾，花東與部分中南部山區持續有雨。

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

    天氣提醒。（中央氣象署提供）

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