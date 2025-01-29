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    原鄉秘境！南投卡里布安村優美寧靜 走春沉澱心靈好去處

    南投信義鄉卡里布安村的獵人古道，可眺望玉山群峰及飽覽陳有蘭溪美麗河谷風光。（記者張協昇攝）

    南投信義鄉卡里布安村的獵人古道，可眺望玉山群峰及飽覽陳有蘭溪美麗河谷風光。（記者張協昇攝）

    2025/01/29 08:45

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣信義鄉有一個原鄉部落卡里布安村，走進部落的獵人古道，抬頭可仰望玉山群峰，低頭則可飽覽陳有蘭溪美麗河谷風光，整個部落遠離塵世喧囂、優美寧靜，宛如世外桃源，是走春沈澱心靈的好去處。

    昔日屬於望鄉村的卡里布安村，位於陳有蘭溪與和社溪匯流的西岸台地上，望鄉一名相傳是日治時期派駐當地的日本警察，因懷念日本故鄉而取名，但因在部落抬頭就能看見玉山，對當地布農族人而言，望鄉指的是自己的部落與台灣聖山玉山主峰。望鄉村原本由望鄉與久美兩部落組成，惟中間有阿里不動溪流經分隔，另因兩部落分屬不同布農族社群，經地方爭取分家，2022起望鄉部落改名為卡里布安村，在布農族語為月亮意思。

    卡里布安村有一條獵人古道，顧名思義是昔日布農族勇士上山打獵路徑，古道從起點約海拔約900公尺，一路爬升至海拔1846公尺的瓊山三角點，中間會經過望美山，單程約5.2公里，步道前半段為石板階梯或水泥農路，多為緩坡，可輕鬆緩步走，中、後半段則進入林蔭濃密的森林小徑，沿途會經過相思樹林、梅園、竹林及杉木林，景色純樸秀麗。尤其半山腰設置一座布農族傳統石板屋造型涼亭，坐在涼亭小憩往山下眺望，陳有蘭溪溪谷及部落房屋錯落有致的美麗風光盡收眼底，景色如詩如畫，令人心曠神怡。

    獵人古道另一知名的休憩點是3層樓高的望高寮瞭望台，爬上瞭望台最高層，四周群山環抱，天氣晴朗時可清楚眺望玉山主峰、玉山北峰、南玉山及東埔大山、八通關大山，一般遊客會走至此地休息後折返，若欲攻頂瓊山，則須衡量自身體力。

    走完獵人古道，村內有美食節目介紹過的特色餐廳，除原民風味餐外，1家位於活動中心旁的簡餐咖啡廳，排餐附上的精緻蔬果料理口味令人驚豔，可在用完餐後，悠閒漫步在兩旁盡是高山蔬菜園的田園小路，沿途有梅林及目前正值綻放的櫻花可欣賞，續往橫跨阿里不動溪的千歲吊橋，據說走過已有200多年歷史、長度約200公尺的千歲吊橋，即可延年益壽，長命百歲，為卡里布安村之旅畫下完美句點。

    卡里布安村獵人古道山腰，有一座布農族傳統石板屋造型涼亭。（記者張協昇攝）

    卡里布安村獵人古道山腰，有一座布農族傳統石板屋造型涼亭。（記者張協昇攝）

    坐在獵人古道石板屋涼亭小憩，陳有蘭溪谷及部落美麗風光一覽無遺，讓人感受到卡里布安村的優美寧靜。（記者張協昇攝）

    坐在獵人古道石板屋涼亭小憩，陳有蘭溪谷及部落美麗風光一覽無遺，讓人感受到卡里布安村的優美寧靜。（記者張協昇攝）

    冬季到卡里布安村，可欣賞部落小路上的老梅樹梅花綻放。（記者張協昇攝）

    冬季到卡里布安村，可欣賞部落小路上的老梅樹梅花綻放。（記者張協昇攝）

    卡里布安村的部落小路上，山櫻花绽放。（記者張協昇攝）

    卡里布安村的部落小路上，山櫻花绽放。（記者張協昇攝）

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