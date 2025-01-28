台北動物園有一套禦寒措施 獼猴也會擁抱取暖

動物們禦寒保暖的方式很多元，如獼猴們會選擇相互擁抱取暖。（台北市立動物園提供）

2025/01/28 10:47

〔記者何玉華／台北報導〕小年夜冷颼颼，台北市立動物園表示，隨著氣溫明顯降低，園方為動物準備各種禦寒措施，包含菜單調整、食物增量及營養熱量提升，或額外在食物中添加薑粉，加上暖氣、照燈、麻布袋、乾草等禦寒設施，在今天除夕休園一天後，動物園明天將開放歡迎遊客。

動物園發言人曹先紹指出，動物們禦寒保暖的方式很多元，如獼猴們會選擇相互擁抱取暖；紅毛猩猩、大猩猩、黑猩猩們會將保育員提供的麻布袋當披風蓋在身上、窩在電暖器出風口吹暖風。保育員也會在室內鋪上厚厚乾草，讓動物們可以舒服的坐臥。

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他指出，動物園裡最需要保溫的爬蟲動物，不論戶外溫度多低，都會儘量維持生態箱在攝氏30度左右，並提供保溫燈、夜燈、陶瓷燈及加溫板等作為輔助熱源，讓烏龜、蜥蜴、蛇等在冬天也感到溫暖。同時考量動物們的需要，會打開戶外活動場通往室內欄舍的門，讓動物自由進出。

曹先紹說，溫帶地區代表性的物種之一，像有著渾厚重疊油性皮毛的大貓熊，以及身穿防水保暖羽毛的國王企鵝，在這種冷颼颼的天氣，來盤雪花冰也不超過。

台北市立動物園為動物準備各種禦寒措施，包含菜單調整、食物增量及營養熱量提升，或額外在食物中添加薑粉，加上暖氣、照燈、麻布袋、乾草等禦寒設施。（台北市立動物園提供）

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