「台灣燈會」現身東京與神戶 邀日本旅客感受魅力

桃市府在東京新宿車站刊登「2025台灣燈會在桃園」廣告，期待吸引更多日本旅客親臨桃園。（桃市府觀旅局提供）

2025/01/27 14:43

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市觀旅局今（27）日首度應邀前往神戶市參加「2025神戶光之祭典」，設攤宣傳即將在桃園舉辦的「2025台灣燈會」，市府也在東京新宿車站刊登台灣燈會廣告，期待吸引更多日本旅客親臨桃園，親身感受元宵節的溫馨團圓與熱鬧燈光，體驗台灣的文化特色與迷人魅力。

觀旅局表示，「神戶光之祭典」是關西3大燈節之一，始於1995年，為撫慰阪神大地震受災居民及祈願城市復興所舉辦，每年均吸引超過百萬參觀人次，已成為日本具代表性的燈光節慶活動，今年適逢桃園主辦2025台灣燈會，兩地均以光影傳遞祝福，象徵團圓與希望，特別適合共同推廣。

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觀旅局表示，此次攤位設計以「光聚千塘串桃園（千の池と桃園に集まる光）」為主題，搭配6大吉祥物創意設計，吸引神戶市民及國際觀光客的關注；此外，攤位展示台灣燈會的「蹓蹓蛇」小提燈、發送台灣燈會暖暖包，吸引參觀的民眾駐足並索取，攤位同時提供台灣燈會及桃園景點資訊，讓更多國際旅客認識桃園的魅力，有日本旅客表示，對於台灣燈會的燈藝作品感到非常新奇，與傳統的燈籠完全不同，並認識到國際機場原來在桃園，對交通方便且有特色的觀光景點也深感興趣。

觀旅局局長周柏吟表示，自2023年與神戶觀光局簽訂觀光合作備忘錄後，雙方在觀光、文化及體育的交流上都有緊密合作，神戶市代表團參與2024桃園燈會、石門水庫半程馬拉松及修學旅行交流會議等，去年11月桃市府觀旅局也首度回訪神戶，考察該地馬拉松活動及濱海溫泉建設，為雙城合作開啟更多可能性，此次首度受邀參加「神戶光之祭典」，更加深了雙方的夥伴關係。

周柏吟表示，為在日本加強宣傳「台灣燈會」，除了赴神戶參加「神戶光之祭典」，也同步於日本東京新宿車站刊登台灣燈會宣傳廣告，此次選擇在東京地下鐵丸之內線新宿站至新宿三丁目站之間的行人通道，此區是東京最繁忙的交通樞紐之一，匯聚大量通勤及遊客人潮，單日估計有18萬人次，為極具曝光效益的宣傳位置，以期吸引日本旅客的目光。

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