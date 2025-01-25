金門林務所大放「藝」彩 前、現任縣長酒甕揮毫不忘兩岸議題

金門縣長陳福海在飄散酒香的藝文大道酒甕揮毫寫下「兩岸和融、幸福金門」，為兩岸人民祈福。（記者吳正庭攝）

2025/01/25 22:29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣林務所迎新春假日花市今天登場，縣長陳福海前往關切花市買氣，並在酒香藝文大道的酒甕揮毫寫下「兩岸和融、幸福金門」，為兩岸人民祈福，巧合的是，前縣長李炷烽也不約而同在大酒甕留下短文，關心兩岸人民發展。

林務所提供鄉親採買年節應景花卉多樣選擇，邀請地區多家花坊參加花市，並與金門縣書法學會理事長徐心富率領的多位書法愛好者在大型酒甕揮毫，以梅、蘭、竹、菊為主題，創作春聯與題詞，將自然美景與傳統書畫藝術相結合。

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陳福海在大型空酒甕上，先用毛筆寫下「兩岸和融、幸福金門」，接著再寫「蛇序呈祥」。他說，兩岸現下的狀況最需要的就是「和」，和代表和平、融合、和氣相處，「和」是他的內心世界，「幸福金門」是他的願景。

曾於2001年起連任兩屆金門縣長的李炷烽寫下1段短文表示，戰爭無情、和平無價，金門歷經烽火，要轉身走向世界，需要兩岸更重視金門，也需要兩岸放下層層的阻隔，更融合發展，才能真正為百姓謀福祉。

陳福海說，每年春節會有大批旅台鄉親返金，縣府想要讓他們知道，全台只有金門縣，每年花費20億元提供給年長的鄉親，作為老人年金、戰地慰助金等社會福利支出；另外，未來1至2年，縣府將投資將近20億元在0到6歲，紮根幼兒教育環境，包括托育、幼幼班、小班、中班、大班，環境全部改造，還有包括金城國中、金沙國中及金寧中小學的體育場館建設，都要改造。

陳福海說，縣府願意花錢「顧老」、「顧幼」，就是希望幫助年輕人照顧老的和幼小的，減少年輕人的負擔，讓年輕人敢生育，願意留在金門。

林務所所長鄭向廷在新春假日花市安排多樣化的遊憩設施，吸引不少親子前往，民眾只要捐贈發票給金門家扶中心，就有機會兌換天然植物驅蟲劑「苦楝油」，現場兌換狀況熱絡，此外，還有深受小朋友喜愛的充氣城堡及「春聯彩繪DIY」體驗，加上陳福海親自主持盆景抽獎，把歡樂氣氛炒到最高點。

金門書法愛好者在大酒甕寫下大家都希望的「錢多多」。（記者吳正庭攝）

金門書法愛好者在林務所藝文大道的大酒甕寫下以「竹」為主題的文字創作。（記者吳正庭攝）

林務所假日花市還有小朋友喜愛的「春聯彩繪DIY」體驗。（記者吳正庭攝）

金門林務所內的打卡景點「大木馬」。（記者吳正庭攝）

林務所假日花市裡應景的新春花卉。（記者吳正庭攝）

金門縣長陳福海（右一）頒給中獎者盆栽和福袋，小朋友開心的差點扛不動「大獎品」。（記者吳正庭攝）

縣長陳福海（左二）代表縣政府與家扶基金會和華山基金會合作辦理「戶戶有盆栽贈苗活動」，並辦理發票愛心捐贈儀式。（記者吳正庭攝）

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