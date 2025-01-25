車禍對方手指受傷求償167萬 網傻眼：「撞到印鈔機嗎？」

網友發文說，朋友最近出車禍，對方只有手指受傷，卻開出167萬的賠償金，（圖擷取自爆料公社）

2025/01/25 22:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕發生車禍後，需要和對方調解，協商賠償事宜並處理保險理賠，以確保雙方權益。網友發文說，朋友最近出車禍，對方只有手指受傷，卻開出167萬的賠償金。文章一出，網友笑稱「是撞到印鈔機了嗎」？

今日網友在爆料公社發文分享，「強者我朋友，過年前出車禍，我以為對方半殘，結果只是手指受傷」。從原PO貼出的照片可以看到，對方要求賠償的金額高達167萬3218元，其中費用最高的前三名分別是療傷費用（30天）、精神慰撫金（30天）和工作損失（休養2週）。

請繼續往下閱讀...

文章一出，立刻有許多網友發揮創意，「是撞到印鈔機了嗎？」、「他手指受傷要休養2周，然後2周薪資31萬？你朋友撞到加藤鷹？」、「兩個禮拜賺31萬，他是在詐騙機房做主管是嗎？」、「如果這張可以成立，我感覺找到2025年的新工作了」、「這是在創業吧？哪是求償」？

另外，有人指出這個金額不會判賠成功，「大概率賠10萬左右，下面三項的金額誰都能胡扯」、「求償是求償，賠償是賠償，兩碼事」、「讓對方去告吧，提不出任何證明，連收據都沒有，就算判賠大概拿不到10萬，對方還要付七成律師訴訟，只是你朋友要跑法院比較麻煩」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法