屏東熱博10年轉型白天走進專屬IP彩稻 晚間光影長城接軌屏東燈會

熱博十年迎來重大轉型。（記者陳彥廷攝）

2025/01/25 16:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東熱帶農業博覽會（簡稱熱博）今年正式邁入第10年，為讓活動有更多的面貌，屏東縣政府今年以「非常未來」（Village Future）為主題，透過「彩稻進化曲」、「地景長廊」、「未來願景」以及「百花百果」等多個大型展區迎客，且還將時間加長至晚間7點半，縣長周春米指出，今年重大轉型，首度開放遊客走入彩稻田，開園時間也延長到晚間七點半，策展加入智慧科技、親子、青農元素，邀請全國民眾來屏東走春，體驗熱博日夜不同的美景！

熱博今天開幕，農業部次長黃昭欽、立委鍾佳濱、屏東縣長周春米等人今天一同到長治的熱博園區為活動揭幕。周春米指出，熱博第10年因鄰近的屏東熱帶農業特色產業園區開納入部分場域而縮小，期間也從1個月縮減到15天，但內容深化，跟著農業未來趨勢淨零、綠能、生態、智慧科技規劃展區，彩稻區旁的屏東農業物產館也以「未來永續館」全新面貌展現，結合科技與數位影像，還有屏東青農品牌進駐，除了可以看見熱博10年來的蛻變，也將於每月規劃不同的特色展覽，推播屏東傳統農村與科技共好的未來。

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周春米說，有別往年彩稻田取得知名圖像授權，今年則是以屏東專屬的「IP」二峰圳伏流水意象打造，人潮還能直接走進鋪滿金黃稻殼的田梗親近稻浪打卡拍照，開園時間也從上午10點半到晚上7點半，運用光環境創造出不同以往的景象，讓人感受耳目一新，也歡迎民眾逛完熱博接續到屏東4大燈區賞燈。

縣府農業處表示，熱博有五大展區「彩稻進化曲」、「地景長廊」、「未來願景」、「百花百果」以及「好食好事好物」。「彩稻進化曲」以彩色稻米品種與創意設計，除以伏流水為主意象外，還有金黃稻浪及水田裡的富饒（魚、蝦及米粒）及撥弄的手還有老鷹的翅膀等語彙；「地景長廊」以北大武山作為設計靈感，將長廊構築與彩稻田連結在一起，讓人們同時感受田間風光與母親山的雄偉。

農業處表示，「未來願景」彰顯未來農業的前瞻性與挑戰性，在全球面臨氣候變遷壓力的當下，如何實現近零排放、運用綠能與智慧化管理成為關鍵議題；「百花百果」彙集屏東縣盛產的花卉與水果，從鳳梨、芒果到可可、咖啡；「好食好事好物」呈現在地故事與美味的精彩交融，歡迎遊客來到熱博體驗農村與科技共處的平衡，感受生產與永續共存的未來想像。此外，展覽期間推出兩款限定便當，分別為「諸事順利」及「吉祥圓滿」餐盒，等著品嚐的民眾動作要快。

熱博十年迎來重大轉型。（記者陳彥廷攝）

熱博十年迎來重大轉型。（記者陳彥廷攝）

熱博十年迎來重大轉型。（記者陳彥廷攝）

周春米熱情和物產館內的小朋友打招呼。（記者陳彥廷攝）

熱博十年迎來重大轉型，民眾可以走進稻田中親近土地，與稻浪合照打卡。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府今年以「非常未來」（Village Future）為主題打造熱博。（記者陳彥廷攝）

熱博運用光環境創造出不同以往的景象。（翻攝周春米臉書）

今年以伏流水為主意象的抽象彩稻空拍圖。（縣政府提供）

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