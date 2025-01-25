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    寧願少放2天假期 37青年帶學童走讀台西、串蚵殼

    台西鄉58名學童透過營隊認識當地文化，甚至親手串蚵殼，認識當地產業。（林彥汝提供）

    台西鄉58名學童透過營隊認識當地文化，甚至親手串蚵殼，認識當地產業。（林彥汝提供）

    2025/01/25 14:52

    〔記者李文德／雲林報導〕今天是春節連假第一天，各地已出現返鄉人潮。不過在雲林縣台西鄉有37名中華台灣藍衫虎返鄉服務協會年輕學子，寧犧牲2天假期，帶58名國小學童進行為期2天營隊。營隊總召林彥汝表示，盼2天營隊帶小朋友們了解台西當地歷史、產業。

    藍衫虎返鄉服務協會從1999年起成立，多為虎尾高中畢業校友集結，每年利用寒暑假期間，是雲林各處偏鄉小校進行育樂營活動，讓偏遠地區學童度過假期，已到近百所國小進行活動。

    協會理事長蔡添福表示，近年來協會舉辦營隊朝向永續方式經營，盼小朋友參與活動後能深刻反思家鄉，故營隊舉辦都會扣合當地特色，讓當地小朋友能體會在地歷史與文化。

    今起2天37名年輕志工們，帶領著台西鄉58名國小學童展開營隊活動。總召林彥汝表示，活動與在地青年團隊，帶領小朋友們走讀台西，如到中山老街了解此地原本商店林立，被譽為「台西第一街」的歷史。

    林彥汝指出，由於台西養殖業者多，也將請當地牡蠣養殖業者，帶領小朋友們先認識牡蠣產業，從中體驗串蚵殼、架蚵棚等體驗，讓小朋友對當地產業用雙手近一步認識。

    參與學童表示，以前只在課堂上知道台西養殖產業興盛，卻不知原來每位養殖業者需要耗費許多心力在培育上，真的是「犡犡皆辛苦」。

    蔡添福表示，春節連假犧牲2天不要緊，能夠服務回饋雲林最重要。如去年在崙背大有國小舉辦足球育樂營，也帶動校方成立足球隊，成功創造連鎖反應，將來也秉持同樣理念，帶領小朋友們反思地方特色，也將持續擴大服務範圍，將觸角伸至全國各地。

    中華台灣藍衫虎返鄉服務協會年輕學子寧犧牲2天假期，帶台西鄉學童進行為期2天營隊，認識當地文化及產業。林彥汝提供）

    中華台灣藍衫虎返鄉服務協會年輕學子寧犧牲2天假期，帶台西鄉學童進行為期2天營隊，認識當地文化及產業。林彥汝提供）

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