三重六張街施工損鄰 新北市府擬修法加強工安

今年1月初，新北市三重區六張街發生施工損鄰案，致使受波及民宅被拆除。市府工務局長馮兆麟今（21）日針對此案在議會進行專案報告。（記者黃子暘攝）

2025/01/21 14:07

〔記者黃子暘／新北報導〕今年1月初，新北市三重區六張街發生施工損鄰案，致使受波及民宅被拆除。市府工務局長馮兆麟今（21）日針對此案在議會進行專案報告表示，市府將修法提升工安，上週已與專業技師公會開會討論修法細節。市議員顏蔚慈要求比照台北成立監測資料上傳雲端機制；市議員黃心華建議，市府修法方向應針對地質敏感區域要求使用阻水性較佳的連續壁工法，若廠商成本考量採用其他工法，應要求地下開挖做結構外審。

馮兆麟說，此案已完成鄰房基礎地質強化措施工程，預防性撤離住戶均已陸續返家居住，同時仍持續進行鄰房監測；本案發生後，市府除勒令工地停工並處以最高罰鍰，同時委請3大技師公會針對致災原因詳細調查，待相關事證釐清後就會儘速將肇事者移送審議及懲戒。

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馮兆麟表示，工務局已在17日邀集新北市建築師公會、新北市土木技師公會、新北市結構工程技師公會、台灣省應用地質技師公會及中華民國大地工程技師公會等單位，共同研議特殊結構建案委託審查的適用對象，將有安全顧慮之建築物擴大納入專案審查；同時將依照內政部頒布的「強化建築物施工管理作業原則」，全面檢討新北市施工管理相關規定，結合專業公會擬定精進對策修訂法規，以有效降低地下室施工階段災變的發生。

市議員陳明義建議，馮兆麟應在任內做成損鄰案處理標準作業流程，將各局處分工明確化，未來的市府團隊均可以此短時間上手辦理。馮兆麟承諾將做成SOP。

顏蔚慈說，三重、蘆洲地區屬砂質地質，土地較為鬆散，本就應嚴加留意，但根據專案報告內容，市府竟是被動透過1999獲報此案，非常奇怪；台北基泰大直案發生後就修自治條例，要求建商將施工監測資料上傳雲端以供監測，盼新北市跟進，且應針對擋土牆等工法精進勘驗檢查作為。

市議員李倩萍補充，監測數據若仍是由施工監造單位上傳，還是會有疑慮，市府應比照新加坡作法，在危老都更施工前向周邊居民舉辦施工說明會，且數值監測應委由公正第三方監測和提供數據，會比營造方自行提供更使人信服；此外，不僅三蘆地區，市府應針對29區脆弱地質區域通盤檢討，設立更嚴格的審核、檢查SOP。

具土木工程專業的黃心華說，三重去年不只一間損鄰案，這種「孤島型都更案」可能周邊老屋都屬於淺基礎的房屋，淡水河西岸的三蘆、部分板橋地區等地下水位都偏高，這些是主客觀上的不利因素；市府將針對勘驗等方面強化施工管理原則，建議修法應針對地質敏感區利用阻水性較佳的連續壁工法，若廠商追求利潤採用其他工法，市府應要求做地下開挖結構外審。

馮兆麟回應，市府正是與公會討論相關事宜，連續壁是最好的工法，但受限於成本、基地進出動線問題，若採用其他施工手法，則應落實工程管理；敏感地區部分，市府擬將施工前結構外審納入考量，包括擋土設計端就要送審設計施工方法，擋土措施設置完畢、開挖均擬勘驗，另外許多老社區沒有地下室，開挖施工就會有高低差產生，市府擬將高低差達6公尺者納入勘驗，落實施工管理。

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