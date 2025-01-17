上屆突破10萬人潮 台南甜點節週六、日登場

2025/01/17 20:11

台南甜點節將在永康熱鬧登場，市集規模更勝上屆。（大東橋商圈提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕由台南市政府觀旅局、圖書館，以及永康大東橋商圈、思味市集等公私協力聯手舉辦的甜點節，一直深受歡迎，上屆突破10萬人潮，今年的活動於本週六登場，為期2天，匯聚亞洲的特色咖啡品牌，提供味覺與文化的饗宴。

由於春節將至，市府也於甜點節現場加碼增設好康年貨市集，展售優質的農、漁、畜、花卉等在地特產，讓民眾盡情採買。

上屆的台南甜點節，2天的活動，湧入逾10萬人潮，深受歡迎。（資料照）

台南甜點節邁入第5屆，去年首度移師永康東橋商圈，人氣爆棚，2天的市集，累計逾10萬遊客湧至，造成轟動。

今年的甜點節於本月18、19日舉行，地點仍在市圖永康新總館，及其週邊的東橋九路與東橋八街、六街等，超過120攤，活動規模比上屆更大。

台南甜點節將在永康熱鬧登場，市集規模更勝上屆。（大東橋商圈提供）

大東橋商圈觀光發展協會理事長顏子喬說，今年邀請馬來西亞、泰國等地的知名品牌共襄盛舉，讓民眾可以喝咖啡、配甜點，感受全糖城市的美好滋味。

今年現場集結了北中南的精選品牌店家，如起士公爵、餵食三刻、小鳥吃吐司、咿吉麵包坊、黑山滋味軒、斑迪美式餐廳、SpaEl Olor法式甜點、GOURMii菓迷腰果脆糖……等，涵蓋蛋糕、冰品、餅乾、生乳捲、可麗露。

圖館內還有大師講座，現場也安排「金蛇富貴仿真乾燥花禮DIY」，並規劃系列表演節目，邀請歌手、樂團等到場獻藝，炒熱活動氣氛。

今年的甜點節，匯集亞洲知名咖啡品牌。（大東橋商圈提供）

台南甜點節將在永康熱鬧登場，市集規模更勝上屆。（大東橋商圈提供）

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