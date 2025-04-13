成大女助理過路口遭撞死 保時捷男賠500萬獲緩起訴

2024年7月20日晚間，成功大學一位教授的謝姓女助理在台南東區東門路、富農街口行經行人穿越道時，遭一輛左轉的保時捷休旅車撞上，謝女傷重送醫搶救到隔天上午不治。（民眾提供）

2025/04/13 23:46

〔記者王俊忠／台南報導〕成功大學一名教授的謝姓女助理，於2024年7月間在台南東區東門路、富農街口行經行人穿越道時，遭一輛左轉的保時捷休旅車撞上，謝女傷重送醫搶救到隔天上午不治。事後，保時捷蔡姓男駕駛被依過失致死罪嫌送辦，因蔡男坦承犯行、賠償500萬元給死者家屬，台南地檢署處分蔡男緩起訴1年。

已婚的謝姓女子（53歲）在去年7月20日晚間7點多外出倒垃圾後，走近東區富農街口的東門路行人穿越道、往南到東門路的對側欲回家，謝女走過行人穿越道時，一輛由30多歲蔡姓男子駕駛的保時捷休旅車從富農街口左轉進入東門路時，卻在路口行人穿越道撞上走路的謝女。

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謝女被撞的頭部外傷、大腦出血與顱骨骨折併氣腦、雙側肺挫傷、骨盆骨折與腳骨折等多重傷勢，警、消單位獲報將謝女送醫急救，可惜謝女傷勢過重，延至隔天上午8點許宣告不治。肇事的蔡男酒測值是零。

檢方調查認定蔡男涉過失致死罪嫌，考量蔡男素行尚可，事後賠償500萬元（不含強制險）給謝女家屬，達成和解，蔡歷經此教訓，當知警惕、應無再犯之虞，因此給他緩起訴1年的處分，在緩起訴確定之日起6個月內，蔡必須向公庫支付3萬元、參加1場法治教育課程。

對此，謝女家人嘆道，經歷此案，才能感受到路口未禮讓行人造成家人死亡的切身之痛，也覺得人命在台灣似乎顯得廉價，想要杜絕台灣路口行人遭車禍撞死的憾事，須請所有在路口直行或轉彎的車輛駕駛，不論在白天或夜間（尤其是夜間）都要注意車前方動態，遇有行人優先禮讓就沒錯！

2023年5月，1名媽媽偕3歲女兒走在台南北區成功路、忠義路口行人穿越道，也不幸遭轉彎車輛撞擊，造成媽媽重創、3歲余小妹亡的悲劇，這起1死1傷的路口車禍，引發全國重視行人地獄問題，政府並與民間推動法制禮讓行人及運動，這起車禍肇事者也是賠償余小妹的父母後獲判緩刑。

余小妹的父親認為，除了民眾要建立行車優先禮讓行人的駕駛觀念與行為，對路口人行道設施，若有專業性必要，政府應施展魄力執行，不應為了店家居民的反對就裹足不前；路口行人穿越道若有設置庇護安全島的必要，也應增設。

2024年7月20日晚間，成功大學一位教授的謝姓女助理在台南東區東門路、富農街口行經行人穿越道時，遭一輛左轉的保時捷休旅車撞上，謝女傷重送醫搶救到隔天上午不治。（民眾提供）

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