國考電腦化測驗 司法官律師第2試明後年採行

考選部將持續推動國家考試電腦化測驗。（考選部提供）

2025/01/16 19:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕持續推動國家考試電腦化測驗！考選部今於考試院會中報告指出，目前電腦化測驗涵蓋15項專技考試類科，考試人數約3.1萬人，全國共計有35個試區、1萬6921席電腦應試座位，接下來2年將再增4類科，至於司法官及律師考試第二試，則預定明年至後年間採行。

考試院今召開第14屆第5次會議，考選部以「國家考試電腦化測驗：現狀、挑戰與因應策略」為題作專案報告。考試院院長周弘憲表示，國家考試未來應致力與行政院部會跨域協作，提供與時俱進、穩健公平的電腦考試服務，為國家精準掄選新世代優質人才。

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考選部報告中指出，國內與國際間已廣泛運用電腦作為相關考試之施測工具，為與時俱進，考選部自民國93年起於航海人員考試採行電腦化測驗，迄今已涵蓋15項專技考試類科，每年考試人數約3.1萬人。

同時，為穩定辦理電腦化測驗，陸續與全國大專校院合作，共同建置國家考試認證合格試場，目前全國共計有35個試區、1萬6921席電腦應試座位，分布於台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄、屏東、花蓮及金門。

考選部提到，為持續優化電腦化測驗，未來3年考選部將持續擴展電腦化測驗至更多專業領域，規劃今年新增語言治療師、聽力師類科，明年新增驗光師、驗光生類科採行電腦化測驗。

至於外界關注之司法官及律師考試第二試何時採行電腦化測驗議題，考選部表示，對此類錄取標準屬於應考人之間零和競爭之高利害相關考試，將審慎評估試場電力系統、網路或軟硬體設備異常之風險容忍度、座位數需求數，以及其他應試需求與偶發事件配套措施，進行必要強化作為，並預定於明年至後年之間採行電腦化測驗，為應考人提供更加便利、穩定之應試條件，同時增強電腦化測驗考試的韌性與可靠性。

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