馬公市公所歡送3位員工退休 感念數十載奉獻

馬公市公所歡送三位退休員工，歡迎隨時回娘家。（馬公市公所提供）

2025/01/16 16:07

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所今（16）日為3位退休資深員工，舉行感恩歡送會，包括馬公市立幼兒園保育員黃美英，以及清潔隊隊員廖敏壽與歐麗雪。

黃美英老師自1985年進入馬公市立幼兒園，服務長達39年10個月。她以細膩的愛心與耐心照料每一位孩子，陪伴了無數家庭的成長故事。她5度榮獲績優保育員殊榮，彰顯了她在教學工作中的卓越成就。此外，她於2022年帶領市幼學子參加「小朋友說故事比賽：故事達人秀」，勇奪優勝，為校園增添光彩，也為幼兒教育注入新的動能。

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廖敏壽於1992年成為清潔隊隊員，服務32年，歷任分類場人員、回收車司機等職務，並於2018年榮獲澎湖縣績優清潔人員表揚。他用踏實的態度和專業精神，默默維護城市環境的整潔，成為城市背後的無名英雄。

歐麗雪2005年成為清潔隊隊員，服務19年，專責垃圾車作業，並於2021年榮膺全國模範清潔人員殊榮。她用實際行動詮釋環保工作的價值，讓城市的每個角落更加潔淨，為市民創造更宜居的生活空間。

馬公市長黃健忠表示，三位同仁的堅守與付出，讓我們看到平凡中的偉大。他們的奉獻塑造了城市的溫度與秩序，也為我們每一個人帶來了深遠的影響。他們的精神將永遠啟迪後人，成為我們前行的力量。

黃美英老師退休，馬公市長黃健忠歡送。（馬公市公所提供）

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