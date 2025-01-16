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    彭啓明重申對四接環評無立場 要正反雙方舉證說服環委

    基隆協和電廠四接環評將在16日舉行，環境部長彭啓明重申對該案無立場，要正反雙方舉證說服環評委員。（圖取自彭啓明臉書）

    基隆協和電廠四接環評將在16日舉行，環境部長彭啓明重申對該案無立場，要正反雙方舉證說服環評委員。（圖取自彭啓明臉書）

    2025/01/16 11:04

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台電公司提出基隆協和電廠改建，要設置天然氣接收站（俗稱四接），向環境部提出環境影響評估，明（17日）將再度進行審查，環境部長彭啓明昨深夜發臉書，強調自己沒有預設立場，態度是專業審查，不希望民粹或政治干擾，並擴大參與讓更多專業人士加入，呼籲正反雙方舉證說服環評委員，讓審查順利進行。

    彭啓明指出，有媒體稱經濟部長郭智輝指責自己搞不定環團，對此，彭回憶應是113年8月參訪工研院時，被郭問及「藻礁保存的效益是什麼？」，當下已向郭解釋其生態鏈價值與環境意義，也獲郭理解，重申郭沒有指責、自己也沒被指責的感覺，強調環境部長並不需要搞定環團，任何重大開發案都需與環團及公民溝通。

    彭啓明還說，身為環境部部長，與經濟部部長同為內閣閣員，各有職掌需相互尊重及合作協調，自己進入政府機關服務近8個月，「我從來沒有覺得我是哪個部會的小弟」，更何況，自己是長子，從小到大都擔任領導職務，極少擔任過副手，「請不要叫我小弟。」

    彭啓明重申，四接環評確實存在爭議，是否通過環評，自己沒有預設立場，審查態度為兩點：一、專業審查：我不希望受到民粹或政治的干擾；二、擴大參與：盡可能讓更多專業人士參與審查機制。

    彭啓明說明，環評結果不是任何一個人可以決定，反對的公民團體、堅持開發的台電，各方若認為自身有道理、夠科學、經得起檢驗，請拿出數據、準備好理由，好好地說服環評委員，環境部對於環評審查一向是採線上直播，把所有審查過程都攤在陽光下，盼這次四階環評能夠順利進行。

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