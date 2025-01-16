今轉乾冷「強輻射冷卻」發威！週日前防7度以下低溫

氣象專家指出，今天天氣型態轉為乾冷模式，由於風寒效應顯著，體感溫度還會再下降個攝氏1至2度。預估今日起至下週日，部分平地最低氣溫約可降至7度以下，台北測站則不排除有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率。（資料照）

2025/01/16 08:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團影響，今晨本島平地最低溫下探到7.5度，氣象專家指出，今天天氣型態轉為乾冷模式，由於風寒效應顯著，體感溫度還會再下降個1至2度。預估今日起至下週日，部分平地最低氣溫約可降至7度以下，台北測站則不排除有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率。

據氣象署指出，今晨本島平地最低溫在苗栗三灣鄉為7.5度，新北市石碇區也只有7.8度，新竹縣峨眉鄉則是9.1度，台南鹽水區9.3度，台北市文山區則是10.9度。

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台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，根據今晨最新觀測資料顯示，持續受大陸冷氣團影響，新北、桃園、苗栗、台中、彰化及嘉義等縣市均有部分地區今晨低溫低於10度的實測紀錄，天氣型態也轉為乾冷模式，由於風寒效應顯著，體感溫度還會再下降個1至2度。明顯低溫也讓「林老師氣象站」直呼「開始懷念夏天！」

「林老師氣象站」也指出，預估今日新竹以北、基隆及宜花東地區整天都屬涼冷，其它地區早晚氣溫亦低，中南部日夜溫差大。至於這波冷氣團影響，預估要到週六的白天，才有減弱、緩和的趨勢。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天天氣受「大陸冷氣團」影響，預估今日轉乾，北部雲量仍多、中南部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫偏低。明日各地晴時多雲，白天氣溫略升，夜間「輻射冷卻」加成，早晚氣溫仍偏低。

吳德榮指出，預估週六、下週日各地晴時多雲，冷空氣雖略減弱，白天氣溫漸回升，但夜間「強輻射冷卻」發威，早晚氣溫仍明顯偏低。今日起至下週日，部分平地最低氣溫約可降至7度以下，提醒應注意氣象署「低溫特報」的調整，做好防寒措施。另外台北測站不排除有短暫觸及「強烈大陸冷氣團」定義的機率。

吳德榮提到，預估下週一至下週四適合年前大掃除，各地大都晴朗穩定，只有東半部偶有零星飄雨的機率；沒有新的強冷空氣南下，氣溫逐日回升，白天漸趨舒適、清晨因「輻射冷卻」仍偏低、日夜溫差很大。

「林老師氣象站」發文指出，天氣持續受大陸冷氣團影響，轉為乾冷模式，由於風寒效應顯著，體感溫度還會再下降個攝氏1至2度。明顯低溫也讓「林老師氣象站」直呼「開始懷念夏天！」（圖擷自臉書）

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