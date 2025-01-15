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    初一到初五估日湧數十萬人潮 北港走春交通指南看過來

    春節連續假期北港交通管制位置、停車場及易壅塞區域圖。（北港分局提供）

    春節連續假期北港交通管制位置、停車場及易壅塞區域圖。（北港分局提供）

    2025/01/15 20:41

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年春節假期長達9天，北港朝天宮、武德宮每年大年初一至初五都湧入大批香客走春祈福，預估這5天每天會數10萬人次，車輛約有數萬輛次，朝天宮周邊道路改為人行道禁止車輛進入，北港警分局提醒用路人提早改道，避免塞在車陣中。

    朝天宮位處市區，周邊巷道狹窄，為確保交通順暢及行人安全，北港鎮公所公告大年初一1月29日至初五2月2日朝天宮周邊道路每天上午8時至下午6時改為人行道，禁止車輛進入。

    北港分局表示，管制路段有，朝天宮大門至民生路口的中山路段；朝天宮西側民主路口至中山路口段；朝天宮後方仁各路至中山路口段；民主路至義民路段；義民路口至中山路段的民生路；大同路至朝天宮後方的仁和路段；義民路到朝天宮西側的中正路段；義民路到朝天宮後方的仁和路段；大同路口至民主路的博愛路段。

    北港分局指出，省道台19線北港市區段易壅塞，避免北港大橋車輛回堵，公路局水上工務段將重新劃設北港大橋路面標線，由原先的雙向各2汽車道、1機慢車道，改為雙向各3混合車道，即北上為內側左轉專用、中線左轉直行、外側右轉專用；南下為內中線皆左轉專用、外側直行專用，並預計將北車道作為排隊進入第一停車場之專用車道。

    警方提醒由嘉義縣道159線、北港大橋進入北港鎮車輛，請由159線「外側車道」、北港大橋「外側車道」排隊依序進入停車場。

    另警方建議沒有要到朝天宮、武德宮參拜的香客避免車多區域，往嘉義的車輛可繞道經由特一線至民樂路轉文仁路接「媽祖大橋」往嘉義。

    南部北上前往朝天宮參拜香客，可將車輛停放於嘉義縣南港水仙宮，再從北港觀光大橋步行至朝天宮，順道遊覽北港媽祖宗教文化區。

    沒有要進入北港參拜車輛替代路線圖。（北港分局提供）

    沒有要進入北港參拜車輛替代路線圖。（北港分局提供）

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