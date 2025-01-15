「佛陀問病圖」臨摹者稱壁畫費用高 畫家李健儀批：連慈濟、師姐都被騙

嘉義大林醫院「佛陀問病圖」臨摹者陳欽明稱證嚴上人嫌壁畫費用高，原創藝術家李健儀批連慈濟、師姐都被騙了。（資料照）

2025/01/15 14:53

〔記者洪美秀／新竹報導〕嘉義大林慈濟醫院的「佛陀問病圖」涉偷畫盜圖爭議延燒停不了，壁畫臨摹者陳欽明日前發長文說明25年前的爭議，指當時是因證嚴上人「不想花這麼多的錢在一幅壁畫上」才斷了與李健儀的後續合作，隨後由他開價1000萬接下任務。原本認為此事件應翻篇的原創藝術家李健儀，看到陳欽明的回應後沉思一晚，今天（15日）再以強硬口吻批陳欽明不只背叛李健儀，連慈濟、師姐都被騙了。

陳欽明日前在臉書上針對連日來的質疑聲音寫下長文回應，強調師姐在「轉達」上人不願花這麼多的錢在一幅壁畫上後，要自己報價，最後為將所學和理想發揮，且能在台灣繪製一幅乾性壁畫，並不想從中得到高報酬，只希望事情能夠皆大歡喜，因此接下這個工作，還認為自己沒有侵犯李健儀的「創作人格權」。

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陳欽明說，當時其實是希望能夠自己創作，但是上人和壁畫籌備委員會的委員們都考慮到李健儀曾經為原畫油畫付出的時間和勞力 ，所以以7位數的價錢買下這幅原畫的所有權，希望自己能按照這幅畫去製作壁畫，「這是第一次，也是唯一的一次臨摹成壁畫的經驗。」

對陳欽明的說法，李健儀看到後覺得很多與事實不符，在沉思一晚後，原本認為此事件應翻篇的他認為陳欽明無悔意且持續狡辯。李健儀強調，他就是原創者，陳欽明只是臨摹者；藝術品價格以畫家功力專業，由收藏市場決定，而陳欽明是臨摹且僅具備打底能力，頂多1/10價，還拿1000萬元，「這才是太貴了，怎麼會是合理價不想拿高報酬？不只背叛李健儀，連慈濟、師姐都被你騙了」。

李健儀說，當時陳欽明已接案抄襲，一方面又否定他的創作，還說他不懂材料等，「這是對我專業的侮辱」；其他諸多與事實不符的說法，他無需多回應，因為只會擴大傷害慈濟與上人。

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