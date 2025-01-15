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    苗栗苑裡遭濫倒廢酸重金屬超標 不肖業者3年獲利1.3億

    苗栗縣苑裡鎮順天段一塊土地，遭不肖業者濫倒廢酸洗液，遭污染土地呈現紅褐色。（環境部提供）

    苗栗縣苑裡鎮順天段一塊土地，遭不肖業者濫倒廢酸洗液，遭污染土地呈現紅褐色。（環境部提供）

    2025/01/15 12:25

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕苗栗縣苑裡鎮順天段一塊土地，遭不肖業者濫倒廢酸洗液，導致逾半公頃的土地重金屬超標。環境部表示，該業者以再利用之名，收受事業端產出的廢酸洗液，實際上卻是找無牌照的卡車業者外運棄置廢酸洗液，從中賺取價差，3年來不法所得超過1.3億元，不法所得已遭台中地方法院扣押，全案由檢察官提起公訴偵辦中。

    環境管理署中區管理中心主任葉廼群表示，某廢酸洗液再利用機構以一噸4500元向事業端收受廢酸洗液，實際上卻未依再利用製程處理廢酸洗液，而是把廢酸洗液以一噸1500元付給無牌照的貨運業者外運棄置，從中賺取價差，3年來不法獲利約1億3360萬元，且該業者還刻意在申報系統虛報原物料使用量、開立不實發票，製造出有販售再利用產品假象。全案目前已交由台中地檢署提起公訴偵辦中。

    葉廼群表示，非法棄置廢酸洗液的地點位於苗栗苑裡，約有0.51公頃土地面積遭污染，其中重金屬鉻超標10.84倍、銅超標7.3倍、鎳超標2.3倍。去年底已將該處公告為土壤污染控制場址暨土壤污染管制區，會要求污染行為人提送污染控制計畫，將土地重金屬含量降低到符合管制標準並復原環境。

    葉廼群也提到，該處土地除了廢酸液之外，還遭棄置廢塑膠混合物、非有害廢集塵灰等其他廢棄物，初估棄置面積約5100平方公尺、棄置廢棄物總量約2000公噸，專案小組持續依證據全面清查上游違法產源事業。苗栗縣環保局已要求廢棄物產源事業負連帶清理責任，目前已清理約485公噸廢棄物。

    環境部表示，若業者未依規定再利用及任意棄置污染環境，一經查獲依廢棄物清理法規定，最高可處5年以下有期徒刑得併科1500萬元以下罰金，並負起環境復原責任。另事業機構若貪小便宜委託非法業者外運清理事業廢棄物，除涉有刑責外，也必須負有連帶清理及環境復原責任。

    環檢警專案小組發現，苗栗苑裡該土地遭不法業者挖坑混拌各式廢棄物。（環境部提供）

    環檢警專案小組發現，苗栗苑裡該土地遭不法業者挖坑混拌各式廢棄物。（環境部提供）

    不肖業者濫倒廢酸洗液，染紅土壤。（環境部提供）

    不肖業者濫倒廢酸洗液，染紅土壤。（環境部提供）

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