食藥署長接棒人選還在找 先由副署長林金富代理

衛福部食藥署長莊聲宏屆齡退休，任期到今（15日）為止，接棒人選引發各界關注，衛福部長邱泰源今出席立法院社福及衛環委員會時表示，目前先由現任食藥署副署長林金富（見圖）代理，「一定要找到最適當的人」。（資料照）

2025/01/15 10:09

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部食藥署肩負國內食品、藥品、化粧品管理，署長莊聲宏屆齡退休，任期到今（15日）為止，接棒人選引發各界關注，衛福部長邱泰源今出席立法院社福及衛環委員會時表示，目前先由現任食藥署副署長林金富代理，「一定要找到最適當的人」。

莊聲宏屆齡退休，先前一度傳出由台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛接任，但當事人回應「沒有」，中華民國藥師公會全聯會日前則發出聲明疾呼，食藥署長承擔國人食品、藥物供應無虞及保障安全責任重大，應以專業分工考量，採用藥界專家為人選，方能有效守護國人藥品及食品供應無虞及安全。

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邱泰源今日表示，莊聲宏屆齡退休後，署長一職將先由現任副署長林金富代理，因為他是副署長裡面比較資深的人，並強調署長不會難產，一定要找到最適當的人。

我國於99年成立衛生署食品藥物管理局，並於102年7月23日改制為衛福部食品藥物管理署，負責確保人類藥物、疫苗及其他生物藥品、醫療器材、食品、輔助食品及化粧品的品質安全與有效性。

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