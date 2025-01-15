喵星人汪星人集合 「萌寵潮有市」1/18、1/19駁二登場

知名插畫家、無尾香蕉動物學校創辦人李瑾倫，將在講座中分享她生命中與動物相愛的故事。（圖由青年局提供）

2025/01/15 09:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕喵星人汪星人集合！高雄Pinway駁二8號倉庫將於1月18日（六）、19日（日）下午2點至7點，舉辦「2025品味年度生活節-萌寵潮有市」，首度以毛孩為主角，透過多元形式，帶領大眾探索養寵新風尚。

高雄市青年局強調，養毛小孩，不僅是愛與陪伴，更是一場環境與社會責任的永續旅程！「2025品味年度生活節-萌寵潮有市」，結合倡議SDGs永續發展目標，融入環保與動物關懷，透過青創市集、寵物知識講座、工作坊及流浪動物攝影展等多元形式，帶領大眾探索養寵新風尚。

請繼續往下閱讀...

現場活動有「Something Studio三牲工作室」帶來的流浪動物攝影展，以溫暖的影像記錄浪浪感人故事，呼籲大眾「領養代替購買」；友善動物基地「無尾香蕉動物學校」創辦人、知名繪本插畫家李瑾倫，也將舉行「與動物相愛是和生命一樣長的練習」分享會；「We Share我們手作工作室」則精心設計「櫻花蝦米糕」人寵共食課程，教飼主為毛孩準備營養滿點的特色年菜。

除攝影展、分享會與手作課程，戶外空間還匯集30家寵物品牌舉辦「風格寵物市集」，寵物友善主題咖啡館「三毛咖啡」應邀參展，詼諧插畫風格的「秋爽寵物插畫事務所」與多家萌寵文創，也將齊聚市集展出。

高市青年局長張以理表示，毛孩已是現今家庭中的重要成員，但生產寵物產品不免消耗大量自然資源，若不當棄養，則會帶來環境傷害，如何兼顧已不容忽視。本次活動從SDGs視角出發，邀請青創品牌透過創新實踐，展現如何以永續方式與毛孩和諧共處。

「Something studio三牲工作室」透過鏡頭記錄流浪動物的感人故事，倡導「領養代替購買」。（圖由青年局提供）

「We Share我們手作工作室」將示範如何為毛小孩準備特製年菜。（圖由青年局提供）

TTouch伴侶動物療癒師邱淑君，將在現場分享飼養毛小孩的實用知識，包括從行為解讀到健康照護。（圖由青年局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法