既成道路爭議！中壢後站巷道遭地主設圍籬 建管處：先違章查報

中壢區龍岡路一段63巷內屬於既成道路的圍籬爭議，市議員魏筠（左）辦理會勘，要求市府要有積極作為，早日讓居民有一個安全通行的空間。（記者李容萍攝）

2025/01/14 23:07

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區後站龍岡路一段63巷內石頭段有2筆土地，60幾年來有公用地役關係，屬於既成道路，不過詹姓地主與市府纏訟，去年10月下旬架設約50公尺長的圍籬，造成垃圾車、消防車因狹小無法通行，地方憂阻礙救災盼拆除。市議員魏筠接獲居民連署陳情書，今（14）日下午市府消防局、建築管理處、養護工程處、環境管理處及中壢區公所等單位辦理會勘，建管處建議可先做違章查報，但不能拆除。

魏筠說，地主也要求市府返還該2筆土地，在與市府爭訟程序，一審公所勝訴、二審公所敗訴、三審公所發回後、二審公所又勝訴，目前地主還在上訴到最高法院審理中，但未待訴訟結果出爐前，就架設圍籬，影響通行，希望訴訟盡速落幕，市府能協助處理。

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在地東興里長莊英起也說，該巷道內住了40多戶、上百人，因地主架設圍籬在轉彎處有部分超出其地號界線，轎車通過時像在考駕照外，這幾個月來因垃圾車無法進出，家戶必須拎著大包小包垃圾跑到數十公尺外的路口等垃圾車，近日冷氣團一波波，有時還下著雨，老人家都喊吃不消，因消防通道變窄、曾有消防車開進巷道遇到突出圍籬只好倒退嚕，礙於官司仍在進行當中，市府現況沒有辦法做任何處置。

對此，建築管理處拆除科長李嘉哲表示，從該道路從20多年前的航照圖可以發現，過去確實是提供地方通行，既然是既成道路就應該保持暢通，讓民眾通行，不過礙於現在地主有訴訟在，雖然地主架設圍籬未申請雜項執照，可先做違章查報，但不能隨意拆除，後續還是要等待地主與中壢區公所判決出爐後才能決定拆除與否。

中壢區龍岡路一段63巷內屬於既成道路的圍籬爭議，市議員魏筠（中）辦理會勘，要求市府要有積極作為，早日讓居民有一個安全通行的空間。（記者李容萍攝）

中壢區龍岡路一段63巷內屬於既成道路的圍籬爭議，令居民叫苦不已。（記者李容萍攝）

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