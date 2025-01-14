住宿驚見牙刷牙膏全消失 國旅新規掀兩極討論

近日有網友針對國旅新規「房間內不再提供一次性備品」問題po文，引發網友熱烈討論。示意圖。（資料照）

2025/01/14 20:26

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕最近國旅議題在Dcard上掀起熱議，一位網友抱怨住宿時發現房間內不再提供一次性備品，包括牙刷、牙膏、洗髮乳等，詢問後得知自2025年1月起禁止旅宿業者提供容量小於180毫升的盥洗用品；該網友質疑，既然花錢住飯店卻要自備備品，形同變相加價，直言「假環保真收費」，該貼文一出瞬間引發廣大迴響。

根據貼文， 有網友在留言區指出，許多國外旅館會將一次性備品放在大廳供自由取用，「但台灣卻直接取消」、「如果臨時過夜，牙刷牙膏都沒有真的很麻煩」，認為相較之下，台灣的做法顯得不近人情，直言「這根本是假環保加收費」，房價也未因備品取消而調降；然而對此，也有網友認為「自己帶很難嗎？」直言，「政府推廣這個政策已經一陣子了，今年才正式實施，不是突然開始的」。

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有網友進一步舉例，剛從日、韓等國返台，當地旅館不僅提供盥洗用品，甚至房價價格更低，「我人在日本，一晚台幣850元就有全套備品」，諷刺「不如直接去露營」、「台灣直接全部不提供還不降價，國旅真的棒！」；然而另一方面，也有網友表示剛從紐澳回來，洗髮乳沐浴乳都有，但都不是一次性備品，是「釘在牆上不能拿走的那種」，至於牙刷牙膏，住了7間飯店全都沒附，連「一個晚上2萬的都沒有」，風向兩極。

綜合媒體報導，交通部觀光署數據顯示，截至1月10日統計，春節連假前8日平均訂房率僅41.28%。有網友分析，這項備品政策恐進一步拉低消費者的住宿意願，甚至衝擊國內旅遊市場；對於政策的爭議，環境部資源循環署則回應，此舉是為推廣環保觀念，鼓勵消費者自備用品。不過，若有臨時需求，仍可向業者索取或購買。

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