台中屯區首座樹葬園區啟用 第3座納骨塔今年底完工

太平樹葬園區位於太平第一花園公墓內，為屯區首座樹葬園區，可提供600個樹葬穴位。（民政局提供）

2025/01/14 18:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市屯區首座樹葬園區今天啟用，民政局表示，去年底在太平第一花園公墓設置樹葬園區，面積約300平方公尺，預計可提供600個樹葬穴位，民政局長吳世瑋表示，市府斥資3億6千萬元興建太平第3座納骨塔，預計今年底完工啟用，將可提供逾3.3萬個骨灰（骸）櫃位，紓解民眾治喪需求。

吳世瑋指出，台中市近年海葬、樹葬採行件數提升，民眾接受度逐漸提高，其中又以樹葬增加最快，根據統計2014年採行件數為380件，近10年成長逾8.3倍，去年採行件數則增加至3162件，除增設太平樹葬園區，並持續推動沙鹿、大肚、東勢及北屯樹葬區。

請繼續往下閱讀...

台中市生管處長柯宏黛表示，太平樹葬園區位於太平第一花園公墓內，為屯區首座樹葬園區，斥資逾41萬元打造，面積為300平方公尺，預計可提供600個樹葬穴位，並強調「不立碑」、「不造墳」、「不進塔」，遺體火化後骨灰經特殊研磨處理，葬埋於綠草如茵的園區內回歸大自然，且樹葬區內不得焚燒或放置香燭紙錢等祭品。

未來第一花園公墓土葬區禁葬期滿後，樹葬園區整體面積將擴增至2000平方公尺，讓土地循環永續利用。

太平樹葬區透過殯葬園區既有空間的序列改變，將原有道路旁的土葬區活化打造為綠意盎然的樹葬景觀區，透過循環葬方式讓逝者入土為安，節省土地資源，對減緩全球暖化及環境永續發展深具正面成效。

吳世瑋與柯宏黛前往太平樹葬園區視察完工，宣布屯區首座樹葬園區正式啟用。（民政局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法