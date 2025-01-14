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    府城普濟燈會1/24登場 日本青森睡魔祭與1800盞燈籠共展

    第13屆府城普濟燈會主燈展出來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品。（普濟文史研究協會提供）

    第13屆府城普濟燈會主燈展出來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品。（普濟文史研究協會提供）

    2025/01/14 13:07

    〔記者王姝琇／台南報導〕第13屆府城普濟燈會即將於1月24日啟燈，總計高掛1800盞燈籠，主燈展出來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品，並邀日本宮城縣仙台市200件作品共展；蛇年剪紙巷燈籠展則以台灣原住民文化為主題，邀民眾一起來體驗宗教信仰與燈藝結合的文化盛事。

    今年普濟燈會自1月24日至 3 月1日，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，燈會以「光影再現．府城新象」為主題，結合普濟殿的歷史風貌與現代藝術創意，預計吸引超過 30 萬人次參與。

    主燈展出來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品，由南海醫事檢驗所贊助支持及台南市台日文化友好交流基金會協助。此外，燈會在國際燈藝交流區設置「日本宮城．仙台ランタンエリア燈籠區」，展出日本民眾創作的花燈彩繪作品。蛇年剪紙巷燈籠展則以台灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象，邀請105位長輩與孩童共同創作，展現原住民文化之美。

    此外燈會結束後，作品將移至海安路展開「燈籠隧道」展覽，經由禳災祈安福醮與王醮科儀活動，讓民眾看到台灣文化之美，從而更加了解這片土地。

    市長黃偉哲表示，普濟燈會今年邁入第13屆，已成為「頂港有名聲，下港有出名」的台南春節活動一大盛事，之前更登上日本東京鐵塔新年展示，不僅國內知名更揚名海外，普濟燈會由民間自行興辦，成功的展演也讓各地廟宇紛紛仿效，讓台南燈會百花齊放，吸引人潮並振興地方經濟。未來市府也會協助燈會擴大辦理，讓活動更加發揚光大，成為台南城市品牌。

    日本民眾創作的花燈彩繪得獎作品高掛普濟殿前廣場。（記者王姝琇攝）

    日本民眾創作的花燈彩繪得獎作品高掛普濟殿前廣場。（記者王姝琇攝）

    第13屆府城普濟燈會即將於1月24日啟燈，今天舉辦活動宣傳記者會邀民眾共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

    第13屆府城普濟燈會即將於1月24日啟燈，今天舉辦活動宣傳記者會邀民眾共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

    「日本宮城．仙台ランタンエリア燈籠區」展出日本民眾創作的花燈彩繪作品。（記者王姝琇攝）

    「日本宮城．仙台ランタンエリア燈籠區」展出日本民眾創作的花燈彩繪作品。（記者王姝琇攝）

    蛇年剪紙巷燈籠展則以台灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象，邀請105位長輩與孩童共同創作。 （普濟文史研究協會提供）

    蛇年剪紙巷燈籠展則以台灣原住民文化為主題，呈現動物傳說與自然意象，邀請105位長輩與孩童共同創作。 （普濟文史研究協會提供）

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